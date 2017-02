Luiz Alberto: Trabalhando em busca da melhoria na saúde pública

Com o objetivo de apresentar à população trirriense, os vereadores eleitos no pleito 2016, a Câmara de Vereadores de Três Rios está realizando um ciclo de entrevistas com o objetivo de mostrar a história e projetos de cada legislador.

Hoje, apresentamos o vereador mais votado nas últimas eleições com 1.783 votos: Luiz Alberto Barbosa. O vereador é bombeiro militar reformado, enfermeiro, professor de carreira do Município de Três Rios, sanitarista e mestrando em Ciências. Casado há 25 anos, pai de dois filhos, quer levar para a Câmara de Vereadores sua experiência profissional não só na área da saúde, onde foi secretário em Comendador Levy Gasparian por 12 anos, em três governos, e em Três Rios por sete anos. Além da saúde, educação e apoio ao funcionalismo público, quer atuar nos demais campos da administração pública.

É esta bagagem de experiência profissional que levou à disputa de uma cadeira na Câmara?

Luiz Alberto: Foi a vontade de representar, de ser uma voz por todos da área de saúde, que tanto se dedicam para fazer o melhor. Tentar viabilizar a luta da categoria, buscando o reconhecimento merecido, tanto no que concerne a salários e as condições de trabalho.

Quais as metas mais urgentes?

Luiz Alberto: Precisamos fortalecer a atenção básica, buscando mais investimentos dos Governos Federal e Estadual, uma vez que é a nossa porta de entrada do atendimento de saúde. Precisamos entender que as urgências e emergências diminuem consideravelmente com o bom funcionamento da Atenção Básica, cuja consequência é uma melhor qualidade na assistência aos pacientes do município. Outra meta é lutar para a manutenção dos programas como a UPA, Samu, e o Serviço de Atendimento Domiciliar além da efetiva implantação da faculdade de medicina no município.

Quais as suas expectativas para o mandato que se inicia?

Luiz Alberto: Trabalhar plenamente, fiscalizando e apresentando projetos que sejam factíveis e que ajudem no desenvolvimento da nossa cidade. Não obstante ser um profissional da saúde e da educação, desejo atuar em todas as áreas e em todo o município. Mas não posso, com a minha experiência, deixar de lutar por uma população que 84% utilizam o SUS.