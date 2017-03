Liest divulga as justificativas dos jurados para o Grupo A

JUSTIFICATIVAS DO CARNAVAL 2017

LIEST – GRUPO A

QUESITO: CONJUNTO

JURADO: RIEC SANTOS

GRES SONHOS DE MIXYRICKA9,1

Harmonia : Houve falta de ensaio entre os intérpretes, onde um deles cantava fora do tom. Pouco se ouvia o canto através da escola; até levado por um dos intérpretes (- 0,2). Ainda semitonando.

Evolução : A inversão das 6ª e 9ª , ainda deixou-se levar por andamento de arrasto. (-0,1)

Na ala das crianças, a proposta era sapatilha branca, quando uma menina estava de preta (0,1)

A falta de entusiasmo do casal, a insegurança e pouco entrosamento (-0,1).

As fantasias não deixavam clara sua descrição (-0,1). Bateria / Ala do América

O enredo não ficou bem desenvolvido, uma vez que seu entendimento não seguia com clareza a proposta. (-0,1)

Bateria : A falta de afinação dos repiques fez com que a sustentação da mesma ficasse prejudicada .(-0,1)

A ala das baianas, tinham conchas do mar, quando a mesma, descrevia o encontro dos rios. (-0,1)

GRES BAMBAS DO RITMO9,8

Na alegoria 2 , a placa de sua lateral (d) , atrás do lobo mal , se soltando . (-0,1)

Na roda da saia da segunda porta-bandeira, as plumas estavam se soltando e ficando aparente o fundo branco. (-0,1)

GRES BOM DAS BOCAS 9,8

Na alegoria 1 , despencou a mão da caveira. (-0,1)

Na alegoria 2 , O forro de suporte da cabeça da Cuca , estava aparente . (-0,1)

GRES EM CIMA DA HORA9,0

Na primeira parte do samba ( … paraíso das pedras preciosas/ouro , diamante e cristais) , exemplo de redundância. (-0,1)

Aproximadamente, 60% não cantava o samba, e , à partir da nona ala , o canto caiu. (-0,2).

O som da bateria desapareceu da nona ala pra trás.(-0,1)

O casal de ms/pb – sem dança. Ele não executou a dança do mestre sala. (-0,1)

A terceira ala (dos escravos) :sua indumentária não representava a descrição do enredo.(-0,1)

A primeira ala(natureza viva) : ficou claro que a sandália era branca, mas tinham 03 azuis.(-0,1)

Alegorias: Carro 2: dedo polegar da mão direita descascado; e ainda com ferragens à mostra.(-0,2)

Bateria : A sexta componente do lado direito, tocava sua caixa fora da cadência . (-0,1).

GRES MOCIDADE IND. DE VILAISABEL9,5

No cronograma, faltou o carro 2 e seu significado. (-0,1)

Falta de sincronismo no primeiro casal. (-0,1)

Segundo componente da direita, calçando calçado diferente. (-0,1)

Primeiro carro: ferragem no fundo à mostra. (-0,1)

Ala 10 ( rendais do sertão) : Não demonstrava; sem sentido; sem característica. (-0,1)

QUESITO: CONJUNTO

JURADO: JACQUELINEBANDEIRA

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 9,6

Entre as alas 3 e 4, abriu-se um clarão em frente a cabine julgadora número 3 . (-0,1)

Acabamento em correntes do carro 2, despencado; assim como o condutor, que encontrava-se descaracterizado. (-0,1)

Faltou a representante do bloco Cacique da Serra, musa,assim como a ala dos corsários(9),que encontrava-se entre as alas 10 e 11 . (-0,1)

Surdo encontrava-se rasgado na última fileira da bateria. (-0,1)

Obs.: Foi observado que a comissão de frente não teve um bom empenho na execução de sua coreografia, estando os componentes sem o devido entusiasmo.

O casal de ms/pb não teve bom desenvolvimento em frente ao módulo 3.

Fantasias com mal acabamento, tendo também diversificado nos calçados da composição.

GRES BAMBAS DO RITMO 9,8

Enorme clarão formou-se entre o elemento cênico que se posicionou à frente do módulo 3, enquanto a comissão permanecia executando sua coreografia à frente do módulo 2, tendo a mesma, na sequência, passado à frente do módulo, dentro do carro de sua composição. (-0,1)

Alguns componentes da ala 6 (menino maluquinho) e destaques de chão, não cantavam o samba. (-0,1)

Obs.: Componente posicionado na roda da alegoria 1, sem o devido equipamento de segurança , quase causando um grave acidente.

GRES BOM DAS BOCAS 10,0

GRES EM CIMA DA HORA 9,8

Entre as alas 1 e 2, não foi apresentado o destaque que representaria o guardião da riqueza.(-0,1)

Bateria sem o devido entrosamento, contendo um surdo furado na terceira fila para o final. (-0,1)

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 9,9

Entre a ala 8 e o segundo casal, foi apresentada uma ala, que não ficou específico o seu significado; como foi deixado de ser representada a ala 11 ( rendeiras da terra da Jandaia). (-0,1)

QUESITO:HARMONIA

JURADO:SÉRGIO MOREIRA

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 9,7

Ala cafonas, parte de seus componentes não cantavam e não dançavam.(-0,1)

Ala do América, pouca empolgação.Parte de seus componentes não cantavam; faltando ritmo entre o canto e a dança .(-0,1)

Ala do Bambas , não havia harmonia entre o canto e a dança de seus componentes .(-0,1)

GRES BAMBAS DO RITMO 10,0

GRES BOM DAS BOCAS 10,0

GRES EM CIMA DA HORA 9,7

Ala cristal azul, parte de seus componentes não cantavam;havendo pouca empolgação.(-0,1)

Ala da cobiça, parte de seus componentes não cantavam nem dançavam, faltando entusiasmo e alegria; Faltando harmonia musical na ala. (-0,1)

Ala dos inconfidentes, faltando por parte de alguns componentes, empolgação no canto do samba, e na dança.(-0,1)

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 9,7

Ala reinado de momo, parte de seus componentes não cantavam;faltando harmonia com a dança. (-0,1)

Ala fada madrinha, alguns dos componentes não cantavam, faltando empolgação.(-0,1)

Ala sacerdotes de acaiaca, alguns componentes com pouca empolgação, não cantavam,faltando harmonia musical com a dança.(0,1)

QUESITO:HARMONIA

JURADO:CEIR AGUIAR BARCELOS

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 10,0

GRES BAMBAS DO RITMO 10,0

GRES BOM DAS BOCAS 10,0

GRES EM CIMA DA HORA 10,0

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 10,0

QUESITO:MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA

JURADO:DANIEL GHANEM

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 9,6

Durante a apresentação, faltou desenvoltura ao casal; movimentos lentos. (-0,1)

O mestre-salaolhou demasiadamente para o chão;nos poucos momentos em que tentou desenvolver seu bailado característico, “ o riscado “. (-0,1)

A porta-bandeira, nos giros, permaneceu com o braço esquerdo estendido a todo instante, sem gracejos; ato deselegante. (-0,1)

Apresentação centralizada, sem utilização adequada do espaço coreográfico. (-0,1)

GRES BAMBAS DO RITMO 9,9

Certamente, a poça d`água na qual o casal realizou sua apresentação, provocou olhares demasiados ao chão do par; principalmente por parte da porta-bandeira. Perderam majestade e elegância.(-0,1)

GRES BOM DAS BOCAS 9,7

Faltou integração ao casal. (-0,1)

Faltou sincronismo nas terminações do casal durante a apresentação. (-0,1)

O mestre-sala não desenvolveu adequadamente seu bailado característico com a desenvoltura adequada. (-0,1)

GRES EM CIMA DA HORA 9,8

Durante a apresentação do casal houve um momento de erro na “pegada” – falta de sincronismo na terminação do movimento. (-0,1)

Indumentária inadequada – calçado do mestre-sala abrindo o solado, aparecendo as meias de cor cinza escuro.(-0,1)

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 9,6

Faltou gracejo à porta-bandeira, pois girou a todo tempo de sua apresentação com o braço esquerdo esticado ; ato deselegante.(-0,1)

Bailado extremamente centralizado, sem utilização do espaço coreográfico de maneira correta.(-0,1)

Indumentária inadequada; leque de plumas curto, aparecendo de forma evidente, a borda da anágua; e meias do mestre-sala, curtas aparecendo a perna do mesmo.(-0,1)

O mestre-sala olhou demasiadamente para o chão.(-0,1)

QUESITO:MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA

JURADO:CASSIANE FIGUEIRÊDO RAMOS

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 9,8

Indumentária belíssima, porém dificultou a execução dos maneios da porta-bandeira, que expressava cansaço devido ao peso da roupa; deixando assim, a apresentação menos elegante. (-0,1)

Falta de sincronização na coreografia no módulo julgador. Mestre-sala entra de frente para a cabine julgadora e porta-bandeira inicia os giros(debulet) de costas.(-0,1)

GRES BAMBAS DO RITMO 10,0

GRES BOM DAS BOCAS 9,9

Mestre-sala apresentou grande nervosismo e falta de sincronia com a porta-bandeira; por esse motivo, ao apresentarem o pavilhão, o mesmo não ficou totalmente espalmado (aberto), de forma que possibilitasse ver o símbolo da agremiação.(-0,1)

GRES EM CIMA DA HORA 9,9

O casal se apresentava bem até o momento da saída. Mestre-sala se preparou para sair e chamou a porta-bandeira, porém, depois retornam ao meio, na posição para concluir a dança. Desta forma, fica notório o erro na coreografia. Uma vez que você se prepara para sair, não pode retornar.(-0,1)

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 9,8

Casal evoluiu muito bem, porém, faltou sincronização no encontro das mãos.(-0,1)

A indumentária do casal estava muito deselegante; plumas velhas e faltou brilho.(-0,1)

QUESITO: ALEGORIAS E ADEREÇOS

JURADO:FLÁVIA CRISTINA VIANNA

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 9,6

Carro 1: Lateral do carro descolando, aparecendo a ferragem.(-0,1)

Flâmula do queijo do lado oposto da cabine, caindo.(-0,1)

Carro 3 :Objeto branco que não fazia parte da decoração da alegoria, em cima do carro.(-0,2)

GRES BAMBAS DO RITMO 9,8

Carro 1 :Tecido saindo do joelho do palhaço.(-0,1)

Carro 4 : Flâmula do queijo, dourada, estava caindo e aparecendo a ferragem.(-0,1)

GRES BOM DAS BOCAS 9,8

Carro 1: Abre alas; as caveiras estavam sem mãos( 4 mãos quebradas). (-0,2)

GRES EM CIMA DA HORA 9,8

Carro 2 : Fitas e correntes de pérolas estavam caindo e aparecendo os ferros; dedos do polegar descascando e aparecendo os ferros.(-0,2)

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 9,7

Carro 2 :Sem descrição. (-0,1)

Pétalas que acompanham o queijo, amassadas e caindo .(-0,1)

Carro 1 : Remendo nítido, aparecendo na coluna de uva. (-0,1)

QUESITO: ALEGORIAS E ADEREÇOS

JURADO:RONEY AFONSO BRANDÃO

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 9,8

Alegorias mal acabadas . (-0,2)

GRES BAMBAS DO RITMO 10,0

GRES BOM DAS BOCAS 9,9

Carro 2 : A escultura da temível cuca, estava mal acabada ; os braços estavam separados do corpo e da cabeça. (-0,1)

GRES EM CIMA DA HORA 9,7

Os 3 carros mal acabados . (-0,3)

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 9,7

Defeitos nos carros; e no último,dois esplendores dos destaques, estavam presos abaixo dos mesmos.(-0,3)

QUESITO:BATERIA

JURADO:DIOGO MOZART

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 9,8

Surdo furado, prejudicando a sonoridade.(-0,1)

Falta de sonoridade dos repiques.(0,1)

GRES BAMBAS DO RITMO 10,0

GRES BOM DAS BOCAS 9,9

Sobra na batida de caixa, no retorno de evolução da bateria.(-0,1)

GRES EM CIMA DA HORA 9,8

Surdo furado, prejudicando sonoridade.(-0,1)

Falta de sonoridade dos repiques. (-0,1)

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 10,0

QUESITO:BATERIA

JURADO:JORGE RAFAEL GOES DOS SANTOS

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 9,7

Mestre Chiquinho, observei que:

Havia um surdo com a pele rasgada, o que “sujou” o som dos surdos enquanto passava diante da banca avaliadora. (-0,1)

Os repiniques se mantiveram inaudíveis durante o trecho avaliativo.O indicado é ter 01 a cada 03 caixas .(-0,1)

Faltou criatividade à bateria. Busque usar bossas ou paradinhas, afim de ter um grupo de ritmistas mais seguros.(-0,1)

GRES BAMBAS DO RITMO 10,0

GRES BOM DAS BOCAS 9,9

Diretores Renato Duarte e Bruno Marcos, durante o trecho avaliativo, não se ouviu as cuícas em um único momento. Sugiro que, para uma melhor divisão rítmica e timbre, use 01 cuíca a cada 02 caixas; isso dará mais conotação à bateria.(-0,1)

GRES EM CIMA DA HORA 9,8

Mestre Ratinho, atente-se a duas situações:

Os repiniques são um dos 05 instrumentos básicos/essenciais de uma bateria.Os repiniques que observei dentro do grupo, não estavam sequer tocando. Busque formar um naipe maior para esse instrumento essencial para bossas e viradas.(-0,1)

O samba deve estar em um andamento agradável(base de 145/150 bpm) para que não haja “atropelamentos” no samba-enredo. A base foi levada, em grande parte do trecho avaliativo, em 160/165 bpm, o que provocou esse “atropelamento” sempre que voltava das bossas.(-0,1)

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 9,9

Mestre, houve um pequeno desencontro de tempo com o intérprete na volta da bossa- trecho musical:” o meu nordeste chegou, é sertão…” . (-0,1)

QUESITO: SAMBA ENREDO

JURADO: THIAGO LEPLETIER DE ALBUQUERQUE

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 9,6

A sinopse do enredo trata o tema como uma conversa entre os rios que dão nome à cidade(Três Rios), porém tal fato não foi explorado com clareza no samba.(-0,1)

O samba não segue a ordem cronológica proposta pela sinopse e nem pelo organograma, tal fato torna difícil o entendimento do enredo através do samba. (-0,2)

Pouquíssimas variações melódicas, tornando o samba demasiadamente repetitivo em seus desenhos. (-0,1)

GRES BAMBAS DO RITMO 9,9

Nas passagens: “ doce lembrança revela o sorriso…” e , “ que faz um céu de encanto se abrir…” , há uma aceleração para os versos se adequarem à melodia proposta. (-0,1)

GRES BOM DAS BOCAS 10,0

GRES EM CIMA DA HORA 9,8

Apesar de retratar o enredo com maestria no que tange a descrição do mesmo, carece de uma poesia mais requintada; tornando-se óbvia em algumas passagens e rimas. (-0,1)

A melodia apresenta poucas variações em seus desenhos melódicos. (0,1)

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 9,8

A construção da letra tem fragilidades latentes, cito: a repetição das rimas em “ão” (paixão,religião,emoção,ilusão,sertão, não, recordação, irmão…) tornando a mesma,bastante óbvia. (-0,1)

A mensagem do enredo foi passada de forma muito simplória, não traduzindo nos versos o real valor que o homenageado merece; faltou esmero na poesia. (-0,1)

QUESITO: SAMBA ENREDO

JURADO: JOÃO DAMÁSIO

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 9,8

No quarto verso , “ minha escola querida vem exaltar” , e no terceiro verso do primeiro refrão “ a condessa marcou nossa história “ ; a letra cumpriu a proposta do enredo, mas nesses versos apontados, houve uma queda na sustentação melódica, prejudicando a prosódia musical, permitindo um descompasso rítmico. (-0,2)

GRES BAMBAS DO RITMO 10,0

GRES BOM DAS BOCAS 10,0

GRES EM CIMA DA HORA 10,0

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 10,0

QUESITO: COMISSÃO DE FRENTE

JURADO: HADLLER VICTOR VIANNA BARCELOS

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 9,7

Componente que levava uma garrafa d`água descaracterizada em sua mão, prejudicando o desenvolvimento do mesmo. (-0,1)

A componente vestida de noiva cadáver, interrompeu a coreografia para arrumar seu bracelete, que estava mal preso. (-0,1)

Logo após ter passado a cabine do júri, o componente que estava conduzindo a tocha, apagou a mesma, na lateral da avenida, em uma poça de água, interrompendo a coreografia. (-0,1)

GRES BAMBAS DO RITMO 10,0

GRES BOM DAS BOCAS 10,0

GRES EM CIMA DA HORA 10,0

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 9,9

Houve uma falta de sincronização quando se formaram 03 filas indianas de frente para o júri. (-0,1)

QUESITO: COMISSÃO DE FRENTE

JURADO: DUDU GUEDES

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 9,8

A noiva cadáver não estava sincronizada com a coreografia no momento grupo. (0,1)

A garrafa na mão do rapaz da tocha. (0,1)

GRES BAMBAS DO RITMO 10,0

GRES BOM DAS BOCAS 9,8

A segunda bailarina na fila para a saída esbarrou na bailarina da frente. (0,1)

Parte da decoração do elemento cenográfico caiu em frente a cabine do módulo 04. (0,1)

GRES EM CIMA DA HORA 10,0

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 9,8

Uma componente sem sapatilhas. (-0,1)

Faltou sincronismo no cruzar das pernas. (-0,1)

QUESITO: FANTASIA

JURADO: ODALÉA DUARTE MARTINS

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 9,5

As alas 3, 5, 6, 7, 10, 11e 12, estavam com as fantasias mal acabadas. (-0,4)

Ala 6 e 7 com calçados diversificados, tirando a graça da fantasia proposta. (-0,1)

GRES BAMBAS DO RITMO 10,0

GRES BOM DAS BOCAS 10,0

GRES EM CIMA DA HORA 9,5

Ala 1 : Vários componentes com calçado de cor diferente. (-0,2)

Ala 3 : Roupa por baixo da fantasia, mudando o estilo da mesma. (-0,2)

Ala 5 : Componente sem sapatilha, descalça. (-0,1)

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 9,7

Ala 5 : Roupa colorida por baixo da fantasia. (-0,1)

Componente sem sapatilha . (-0,1)

Ala 2 : Sem sapatilha. (-0,1)

QUESITO: FANTASIA

JURADO: JOSIAS MARANHÃO DA SILVA

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 9,5

Ala 1 : A fantasia não deixa clareza na proposta. (-0,1)

Ala de crianças: Componente com sapatilha preta. (-0,1)

Ala do América : A fantasia não deixa clara a sua descrição. (-0,1)

Ala das baianas : A fantasia tinha conchas do mar. O enredo descrevia o encontro dos rios.(-0,1)

A indumentária da bateria não descrevia o tema proposto. (0,1)

GRES BAMBAS DO RITMO 10,0

GRES BOM DAS BOCAS 10,0

GRES EM CIMA DA HORA 9,5

Ala 2 : Fantasia não segue a descrição. (-0,2)

Ala dos escravos : Fantasia não segue a descrição. (-0,2)

Ala das baianas : Fantasia sem identificação.(-0,1)

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 10,0

QUESITO: ENREDO

JURADO: RICARDO SILVA

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 9,7

Após a passagem da bateria, o desfile ficou confuso.Fora de ordem.Falta de criatividade.(-0,3)

GRES BAMBAS DO RITMO 10,0

GRES BOM DAS BOCAS 10,0

GRES EM CIMA DA HORA 9,7

Faltou criatividade na ala 2 e nas fantasias dos destaques de chão.(-0,2)

O destaque de chão, Joana, não compareceu à frente da velha guarda; conforme consta no roteiro. (-0,1)

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 9,6

Carnaval confuso.Ala 4 fora de ordem . (-0,1)

Segundo carro não consta o nome no roteiro. (-0,2)

Ala 11 não compareceu. (-0,1)

QUESITO: ENREDO

JURADO: ROSÂNGELA CARVALHO

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 9,4

Não identificação das fantasias com clareza com o enredo descrito. (-0,3)

Troca na sequência da ala 6 com a 9 , misturando com as demais no final do desfile, antes da ala das baianas. (-0,3)

GRES BAMBAS DO RITMO 10,0

GRES BOM DAS BOCAS 10,0

GRES EM CIMA DA HORA 9,2

Falta de identificação do enredo com as fantasias das alas. (-0,2)

Destaques que não se identificavam com o enredo descrito, nem com as alas. (-0,2)

Falta de clareza na confecção das fantasias nas alas 03, e na das baianas. (-0,2)

Velha guarda misturada com a ala 09; também estava sem o prestígio devido. (-0,2)

A escola não desfilou, andou na avenida.

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 9,6

Alas invertidas 8 e 9 . (-0,1)

Ala 14 sem identificação no descritivo- fantasia rosa. (-0,1)

Faltou a ala 20- rendeiras. (-0,2)

QUESITO: EVOLUÇÃO

JURADO: ARIEL CHACAR

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 9,8

Ala 5, Bloco da Barão – componentes conversando muito, embolando a ala. (-0,1)

Ala 11 , da Mocidade, conversando, prejudicando a evolução. (-0,1)

GRES BAMBAS DO RITMO 10,0

GRES BOM DAS BOCAS 10,0

GRES EM CIMA DA HORA 9,7

Ala da natureza muito fraca; pouca evolução na dança de seus componentes de acordo com o ritmo do samba que está sendo executado com a cadência da bateria. (-0,1)

Apresentação de seus componentes em geral, sem criatividade . Abertura de claros. (-0,1)

Ala da cobiça, sem evolução, sem ritmo, não acompanhando o samba que está sendo tocado. (-0,1)

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 9,7

Ala da Uva, ocorrência de correrias e de retrocesso, retorno de alas, sem evolução e componentes conversando. (-0,1)

Sem criatividade, empolgação e vibração dos componentes. (-0,1)

Em seu todo, alas com poucos componentes e sem ritmo. Furando o organograma. (-0,1)

QUESITO: EVOLUÇÃO

JURADO: LUIZ ROGÉRIO NICOLAU

GRES SONHOS DE MIXYRICKA 9,6

Ala 2 e ala 3 se juntaram. (-0,1)

A ala que estava atrás da bateria, embolada e desorganizada. (-0,1)

Ala dos Bambas com buracos. (-0,1)

Ala das baianas se juntando com a ala da frente, que estava embolada. (-0,1)

GRES BAMBAS DO RITMO 9,9

A destaque de chão que estava na frente da última alegoria, parou pra falar com alguém e a alegoria a ultrapassou . (-0,1)

GRES BOM DAS BOCAS 10,0

GRES EM CIMA DA HORA 9,5

Ala 1 com buracos. (-0,1)

Destaques de chão atrás da ala 1, se juntaram. (-0,1)

Ala 3 desorganizada e com buracos. (-0,1)

Destaque de chão e a ala 6 se juntaram. (-0,1)

Ala 7 com buracos. (-0,1)

GRES MOCIDADE IND. DE VILA ISABEL 9,7

Ala 2, festa da uva, com buracos. (-0,1)

Um componente da harmonia, fez a ala5, que estava na frente da bateria, retroceder na hora do recuo.

(-0,2)