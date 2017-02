Lelis de Freitas: Mais um ano na avenida dos desfiles

Há exatos 19 carnavais o locutor Lelis de Freitas completa sua trajetória de avenida apresentando os desfiles das escolas de samba e blocos, além dos shows em Três Rios.

O locutor faz semanalmente o programa “Roberto Carlos e convidados” pela rádio 100,9 MHz e o contato com os ouvintes é sempre uma grande satisfação, mas, estar na avenida é uma grande emoção, especialmente diante do enorme público que vai assistir aos tradicionais desfiles em Três Rios. Mexer com as arquibancadas, levar informações importantes a quem está na avenida ou nas proximidades. “Às vezes é preciso noticiar que um veículo está obstruindo a passagem de alguma alegoria”, comenta Lelis. que anda com microfone sem fio por quase toda a extensão da passarela do samba para levar informações ao público.

Lelis sempre faz questão de falar do apoio do poder público ao longo de todos esses carnavais e da Liest, a quem ele agradece sempre por estar num lugar onde ele se sente bem e com astral tão elevado com toda a energia que emana das arquibancadas e camarotes.