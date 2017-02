Jurados do Troféu Ziriguidum na 15ª edição da premiação

Faltam poucos dias para o desfile das Escolas de Samba do Grupo A, o principal do carnaval de Três Rios, e, como já se tornou tradição, o Troféu Ziriguidum, premiação do Entre-Rios Jornal, está em sua 15ª edição e irá agraciar os melhores do desfile de 2017 em 26 categorias. Para isso, uma comissão formada por 13 jurados irá avaliar cada uma das premiações no desfile de domingo, dia 26.

Sob a coordenação de Fernando Ferreira, como acontece desde 2003, os jurados estarão no camarote do Entre-Rios Jornal, cedido pela Prefeitura de Três Rios/ Liest, avaliando as cinco agremiações que estarão desfilando no Grupo A: Sonhos de Mixyricka, Bambas do Ritmo, Bom das Bocas, Em Cima da Hora e Mocidade Independente de Vila Isabel.

Até a próxima quarta-feira (22), as escolas de samba deverão estar enviando impresso ou por e-mail, o histórico/ sinopse dos enredos, roteiros dos desfiles, letras dos sambas de enredo, ficha técnica, além das indicações para os troféus de Prêmio Especial e Revelação.

Premiações: Melhor Escola, Samba de Enredo, Enredo, Bateria, Rainha de Bateria, 1º Mestre-Sala, 1ª Porta Bandeira, 2º Mestre-Sala, 2ª Porta Bandeira, Mestre-Sala Mirim, Porta Bandeira Mirim, Ala das Baianas, Intérprete, Comissão de Frente, Ala, Ala Mirim, Passista (Masc. Adulto), Passista (Fem. Adulto), Passista (Mirim Masc.), Passista (Mirim Fem.), Alegoria, Destaque de Luxo Mac., Destaque de Luxo Fem., Velha Guarda, Prêmio Especial e Revelação.

Confira os nomes do júri: