Juizado Especial Cível é transferido para Fórum Três Rios

O Juizado Especial Cível que funcionava na Praça São Sebastião, Centro de Três Rios, até a última sexta-feira, dia 17, foi transferido para o Fórum Três Rios, que fica na Avenida Tenente Enéas Torno, nº 42. De acordo com a juíza e diretora do Fórum, Elen de Freitas Barbosa, as audiências e ajuizamento de ações que aconteciam no Centro da cidade, serão realizadas no Fórum.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone: (24) 2251-7300.