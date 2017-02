Jovem que estava com entorpecente no bolso, tinha simulacro em casa

Policiais que faziam patrulhamento de rotina na tarde de quarta-feira (8) ao passarem pela Rua Domingos da Silva Filho, Vila Isabel, Três Rios, tiveram a atenção voltada para quatro jovens que estavam em atitude suspeita e quando a viatura se aproximou, um deles fugiu e os outros três foram abordados.

Com um dos elementos, um rapaz, de 24 anos, os PMs encontraram, em seu bolso, oito buchas de maconha e a quantia de R$ 24,25 e na residência do mesmo, no quarto, havia um simulacro modelo USP Tactical Electric Airsoft (pistola).

Mediante os fatos, todos foram conduzidos para delegacia onde após serem ouvidos, foram autuados no artigo 28 usuário de drogas e posteriormente liberados.