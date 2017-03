Jogando em casa, Três Rios estreia na Copa TV Rio Sul de Futsal neste domingo

Três Rios vai em busca do bicampeonato da Copa TV Rio Sul de Futsal. O primeiro desafio do time trirriense no torneio mais popular do sul do estado é contra Itatiaia, neste domingo, às 10h, no Complexo Esportivo Social Olímpico. Três Rios venceu em 2015, e este ano, 16 times lutam pelo título, em um campeonato com uma nova fórmula de disputa, que promete dar ainda mais emoção.

Em sua 25ª edição, a Copa TV Rio Sul de Futsal resolveu privilegiar os atletas da região. A partir de agora só podem participar jogadores da área de cobertura da TV Rio Sul, idealizadora do torneio. Na primeira fase, as equipes foram separadas em quatro grupos com quatro, e os dois primeiros de cada chave avançam para as quartas de final. Nos anos anteriores havia ainda uma segunda fase de grupos, que está abolida para que o mata-mata comece mais cedo. A grande final será no dia 10 de junho, em jogo único.

Três Rios está no Grupo B, junto com Vassouras, que já venceu o torneio quatro vezes, Rio das Flores e Itatiaia. O favoritismo para avançar de fase está nos pés das duas equipes que já levantaram o troféu da Copa.

A base do time de Três Rios é formada por atletas sub-20, mas tem como destaque o experiente Rafael Buteco, campeão por Vassouras, e que faz parte da geração trirriense que chegou a seis finais da Copa TV Rio Sul. O comando técnico fica por conta de Anderson Calixto, ex-atleta da cidade, que conhece bem a competição.

A estreia da equipe trirriense será neste domingo, às 10h, no Complexo Esportivo Social Olímpico, contra Itatiaia. A entrada é franca.

Confira os jogos da primeira fase:

1ª rodada

Três Rios x Itatiaia

Data: 19/3 (domingo), às 10h

Local: Complexo Esportivo Social Olímpico, em Três Rios

2ª rodada

Rio das Flores x Três Rios

Data: 29/3 (quarta-feira), às 20h

Local: Ginásio Eduardo Machado, em Rio das Flores

3ª rodada

Vassouras x Três Rios

Data: 5/4 (quarta-feira), às 20h

Local: Ginásio Sombrão, em Vassouras

4ª rodada

Itatiaia x Três Rios

Data: 22/4 (sábado), às 14h

Local: Colégio Municipal Ana Elisa Gregori, em Itatiaia

5ª rodada

Três Rios x Vassouras

Data: 29/4 (sábado), às 14h

Local: Complexo Esportivo Social Olímpico, em Três Rios

6ª rodada

Três Rios x Rio das Flores

Data: 7/5 (domingo), às 10h

Local: Complexo Esportivo Social Olímpico, em Três Rios