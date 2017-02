Jô que já foi rainha do Triângulo, desta vez virá à frente da Puro Ritmo do Cantagalo

Dando continuidade à série Vida de Rainha, voltada para o carnaval trirriense, hoje vamos apresentar Jordana Venâncio Saldanha, a Jô, que virá à frente dos ritmistas do Bambas do Ritmo.

Conforme foi explicado na edição de terça-feira (13), o critério usado para a escolha da ordem de cada rainha a ser entrevistada foi de acordo com a ordem do desfile oficial das agremiações do Grupo A, o principal do carnaval de Três Rios.

Com 30 anos, quando pisar na avenida do samba, no domingo (26), Jô será rainha pela segunda vez. A primeira foi pelo Independente do Triângulo no ano passado e desta vez será pela vermelha e branca do Cantagalo

Nascida em Três Rios, mas moradora de Paraíba do Sul, do bairro Lavapés, Jô desfila desde que tinha 8 anos de idade. “Minha mãe desfilava como madrinha de bateria, em Paraíba do Sul, quando criança eu cheguei a desfilar no Vai Quem Quer. Em 2015 retornei à avenida do samba pelo Bambas, como uma das destaques dos passistas e em 2016 fui convidada por um amigo, que já conhecia minha paixão pelo samba e o Carnaval, que me deu a oportunidade de estar representando e mostrando minha paixão à frente de uma bateria. Sou muito grata ao Triângulo”, contou a rainha.

Dedicada apenas ao Bambas, a sul-paraibana, que não irá desfilar mais em nenhuma escola neste carnaval, explica como se tornou rainha da Puro Ritmo.

“O sonho de qualquer passista ou musa é ser rainha e fazer história. Fui à quadra do Bambas defender um samba de um amigo junto com meu marido, que estava fazendo parte do grupo de intérpretes e uma amiga passista da escola estava fazendo aniversário e no momento do parabéns o mestre da bateria, junto com os passistas, me convidaram para sambar com eles e claro eu fui, até porque eu amo os passistas Red Bambas, são amigos que fiz em 2015. No dia seguinte, essa amiga linda disse, junto com os passistas, que eu poderia ser rainha deles e fizeram uma campanha para, se caso surgisse um convite, eu aceitasse. Lançaram essa campanha nas redes sociais e eu fiquei nervosa e assustada com a repercussão. Então o presidente me chamou para conversar e me explicou que a antiga rainha estava com compromissos profissionais em outra cidade e se eu aceitaria ser a nova rainha da bateria, já que muitos na escola faziam gosto de me ver ali. Eu apaixonada aceitei”, disse Jô.

Faltando poucos dias para o desfile, Jô está se preparando fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. Uma vez por semana ela vai à quadra e ensaia junto à bateria e em casa, tira uns 60 minutos diários de seu tempo, para conhecer os próprios limites, pesquisa vídeos na internet e evolui.

A rainha do Bambas faz uma hora de musculação todos os dias da semana para ajudar na estética do corpo e para dar resistência, mas também procura descansar bastante. Quanto ao emocional, a jovem procura estar ao lado de que ama e a faz se sentir mais segura.

Trabalhando em casa, Jô vende roupas e acessórios, desta forma fica mais fácil de cuidar do filho, de 9 anos, gosta de dormir nas horas vagas, curtir a família e sair com os amigos. Mas devido à aproximação do grande dia, a rainha já não esconde mais as suas expectativas.

“Eu espero atender as expectativas de todos, da comunidade e todos que torcem pelo Bambas, que eles sintam orgulho da rainha deles…Espero surpreender e que tudo aconteça do jeitinho de como deve ser, já que Deus me deu esse presente, tenho que fazer por ter me merecido e como a comunidade acreditou e abraçou a ideia, tenho que fazer jus ao cargo e à confiança que me deram”, falou a sul-paraibana .

Com tanto amor pela agremiação que ela irá defender em 2017, para Jô, ser rainha é um estado de espírito. “Ser rainha para mim é um estado de espírito. É algo que influencia através do sentimento de humildade reconhecer que ali você é mais uma peça e não a principal. É aquela que se entrega ao ritmo, ao glamour, à delicadeza, à força, à paixão, à elegância e se torna inspiração. É preciso estar em conexão com as melhores energias para ser rainha”, ressaltou Jô.

Para finalizar a história de Jô, a rainha é só agradecimentos. “Eu preciso agradecer muito ao Bambas do Ritmo, aos Red Bambas, meus passistas, a minha bateria Puro Ritmo, a meus diretores, à comunidade, ao presidente, por confiarem em mim e terem me convidado. Agradecer a minha família, meu maridão Iure Cunha, que não mede esforços e sempre me ajuda em tudo e em todas minhas decisões, minha mãe e meu filho, que são minha base e me estimulam todos dias com os elogios sinceros, aos meus amigos leais, que vibram comigo sempre e à Deus que me deu esse presente e missão, que Ele guie meu caminho. Quero dizer também que o Triângulo faz parte da minha história, tenho eterna gratidão por esta escola. Desejo um dia poder ajudar o Triângulo de alguma forma. Ser rainha é um mérito”.