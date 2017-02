Imunização contra febre amarela em Sapucaia

A Secretaria de Saúde de Sapucaia prossegue com a imunização contra febre amarela. De acordo com informações do Governo Municipal, as vacinas estão sendo distribuídas entre os distritos e a cidade, contemplando todos os bairros.

Realizada por tempo indeterminado, a intenção da Secretaria de Saúde é imunizar todos, mas com preferência para as pessoas que vão viajar para os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a imunização deve ser feita 14 dias antes de viajar para os estados mencionados.

Com o objetivo de fazer um cinturão de bloqueio, a Secretaria Estadual de Saúde distribuiu em janeiro deste ano, 250 mil vacinas entre os municípios que margeiam os estados que tiveram registros de casos de doença. Sapucaia, Três Rios e Paraíba do Sul estão entre as cidades que tiveram ações específicas, sem recomendação de imunização em toda a população.