Homenagem às mulheres no Teatro Celso Peçanha

Mais uma vez algumas mulheres da sociedade trirriense serão homenageadas no Teatro Celso Peçanha no próximo sábado (25), às 19h. O evento organizado por Mara Rúbia do Valle que está em sua 19ª edição, fará uma homenagem especial a doze “Mulheres Fabulosas”:

Celina dos Santos (Secretária)

Christine Miranda Corrêa Lemos (Médica)

Esther da Costa Arouche (Música e Canto)

Flávia Almada do Carmo (Educação e Pesquisadora)

Leni Maria da Silva Machado (Serviço Doméstico)

Lilian Aparecida dos Reis Ernesto (Recreadora)

Mara Virgínia Barbosa (Ação Social)

Maria Veronice Cabral Santos Ayres (Educação)

Rosane Medina Soares (Terapêuta Holística)

Rosimar Maria de Souza (Presidente da Velha Guarda do GRES Bambas do Ritmo)

Thuane Guilhen (Artes)

Além de Mara Rúbia do Valle, o evento conta ainda com Daliana Ribeiro (Edição de Imagens), Dra Aurora Garcia (Confecção do Troféu), Maria Abília Paes (Texto e montagem), Daliana Ribeiro e Gustavo Thomaz (apresentadores), Andrea Zanatta, Marta Cardoso, Marilena Castanheira e Terezinha Miranda (Equipe de apoio). A realização é do Teatro Celso Peçanha e Rúbia Produções.