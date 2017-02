Grupo Sempre Flamengo TR é diplomado consulado

O vice-presidente geral do Flamengo, Mauricio de Mattos e o diretor das Embaixadas, Eduardo David, vêm hoje a Três Rios para cerimônia de diplomação do grupo Sempre Flamengo TR, criado em 2013, como Consulado do Clube de Regatas Flamengo.

Antes do evento, que está marcado para às 14h no Entrerriense FC, Mauricio e Eduardo, participam de um programa de esporte local no Canal 5, às 12h e em seguida almoçam com membros da diretoria do grupo.

A solenidade oficial será aberta ao público e quem quiser participar deve levar um quilo de alimento não perecível que será doado para os asilos de Três Rios e a Apae. A diretoria ressalta que está confirmada a presença de ex-jogadores do Flamengo da cidade e a bateria da escola de samba Bambas do Ritmo animará a festa.

“Após o encerramento do evento, nós da diretoria do Sempre Flamengo e todo o grupo, iremos nos deslocar para o famoso Bar do Russo, situado na Rua da Maçonaria, Centro, onde sempre vemos os jogos do Mais Querido. Todos estão convidados a participar deste momento único”, disse Mauricio Melo Filho, que é um dos diretores do grupo.