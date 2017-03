Giro Moda traz novidades de Paris para o Centro-Sul em palestra gratuita

Três Rios vai receber mais uma edição do Giro Moda, programa desenvolvimento pelo Sistema Firjan que leva informações técnicas, novidades e tendências do mercado da moda no Brasil e no exterior para os empresários e profissionais do setor. Dessa vez, os especialistas trarão uma análise sobre a Première Vision, em Paris – a maior feira do setor têxtil e de confecção no mundo reunindo os melhores fabricantes -, que marca o início de lançamentos mundiais de moda. O encontro é gratuito e será realizado em 30 de março às 17h, na sede da Representação Regional da Firjan/CIRJ no Centro-Sul.

Os participantes receberão informações sobre direcionamentos de macrotendências de comportamento e consumo, que irão orientar o desenvolvimento de novos produtos em diversos setores, (joias, calçados, bolsas, acessórios, moda masculina, moda feminina, moda infantil, moda praia e moda íntima), e um resumo das tendências de moda do inverno 2018, visto nas principais semanas de moda do mundo.

Nesta edição também será apresentada uma pesquisa de uma das feiras mais importantes de produto acabado, a Pure London, que marca uma série de ações que acontecem na cidade relacionadas ao setor que envolvem empresas, instituições e escolas que atendem a cadeia da moda.

A iniciativa, que acontece desde 2006, faz parte do Programa Indústria Criativa do Sistema FIRJAN, que estimula a realização de negócios e o desenvolvimento da economia criativa no Rio de Janeiro. O Programa ajuda a indústria clássica a integrar as competências criativas para gerar novos valores para seus negócios, além de oferecer representatividade empresarial, educação profissional e tecnologia para diversos setores criativos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelos telefones 0800 0231 231, (24) 2251-9292 ou pelo email rr.centrosul@firjan.org.br. A Representação Regional da Firjan/CIRJ em Três Rios fica na Avenida Isaltino Silveira, 90 em Cantagalo.

SERVIÇO:

GIRO MODA

Dia: 30 de março

Hora: 17h

Local: Representação da FIRJAN no Centro-Sul – Av. Isaltino Silveira, 90 – Cantagalo

Entrada gratuita