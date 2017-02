GATVC oferece cursos gratuitos de teatro de dança

O Grupo de Amadores Teatrais Viriato Corrêa (GATVC), de Três Rios, está oferecendo vagas gratuitas para cursos de teatro e dança em seis categorias. A inscrição, que começou no dia 14 de fevereiro, segue até o próximo sábado (25).

Os interessados devem ir até a sede do Teatro Celso Peçanha, que fica no centro de Três Rios, levando cópia e o original de documento de identidade e CPF do candidato e, se menor de 18 anos, também do responsável legal; comprovante de residência atualizado e ficha de autodeclaração de renda familiar preenchida e assinada pelo candidato e, se menor de 18 anos, pelos pais ou responsável legal.

O processo de seleção será regido através de análise da ficha de inscrição, análise da documentação apresentada e aplicação do índice classificatório. Os candidatos que vierem a ser classificados ganharão Bolsa Educacional Integral nos cursos de teatro ou dança.

Será divulgada em edital, no teatro, no dia 26 de fevereiro, a convocação dos candidatos selecionados que deverão comparecer pessoalmente no GATVC, portando documento de identidade original para a confirmação dos dados.

Confira as vagas disponíveis: