Famílias prestigiam matinês na praça

Durante todos os dias de carnaval a prefeitura de Três Rios realizou matinês, na Praça São Sebastião e no distrito de Bemposta. A festa atraiu crianças, adultos e idosos que curtiram a folia de momo ao som das tradicionais marchinhas.

Com segurança e clima de muita alegria, centenas de famílias participaram da folia curtindo as matinês que aconteceram no final da tarde, embaladas por bandas locais. O destaque foram as fantasias de Batman, Mulher Maravilha, Bailarina, Homem Aranha, além de palhaços, que com confetes, serpentina e diversão deram o clima de animação nas matinês.

“Eu acho importante porque proporciona às crianças brincar o verdadeiro carnaval. Um carnaval familiar, porque é super importante esse contato das crianças com a alegria e a cultura”, contou Leandro Sampaio.

Para Gabriela Martins, o evento para os pequenos foliões é uma ótima iniciativa. “Eu achei a matinê muito divertida, os shows foram ótimos e as crianças se divertiram muito. É bacana porque é uma opção de lazer para quem nem sempre pode participar dos blocos convencionais, então é uma ótima opção. E para nós adultos, é uma viagem no tempo”, disse ela que afirmou ter participado todos os dias com o marido e os dois filhos.

Toda a estrutura foi oferecida pela prefeitura de Três Rios, que neste ano resolveu realizar o carnaval popular. “Temos a consciência da atual situação financeira que encontramos a prefeitura e a crise que se encontra o país. Por isso resolvemos fazer um carnaval popular, com incentivo aos blocos, escolas de samba e o reforço às matinês. Deixamos de lado os grandes shows e tivemos uma economia aproximada de R$ 1,2 milhões, mesmo assim, não deixamos de ceder toda a estrutura e segurança necessárias. A população aprovou mostrando que dá para se fazer uma festa com menos gastos, porém com a alegria de sempre”, afirmou o prefeito Josimar Salles.