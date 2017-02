Ex-deputado federal Eduardo Cunha perde cidadania trirriense

Depois da cassação do Título de Cidadania Trirriense concedida ao ex-governador Sérgio Cabral, a Câmara de Vereadores de Três Rios também cassou o Título de Cidadão Trirriense do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Além do vereador Fabiano Oliveira, autor do decreto legislativo, o documento teve como co-autor o Clécius Silva de Sousa (Clecinho).

“A justificativa é a mesma dada outrora para o ex-governador Sérgio Cabral: não podemos permitir que pessoas assim permaneçam contempladas por um título que é destinado a pessoas de bem, que tiveram suas vidas e seus trabalhos dedicados dignamente à cidade de Três Rios.”

Já Clecinho, que participou da última legislatura, exaltou o fato da Câmara estar corrigindo um equívoco: “Quando concedemos o título em 2013, não sabíamos das condutas ilegais do ex-deputado. Agora com todo o conhecimento do fato, nos sentimos na obrigação de corrigir esse equívoco, resguardando a importância dessa honraria”.