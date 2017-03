Estudante de administração traz projeto LabX para Três Rios

A aluna de administração da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Campus Três Rios (UFRRJ-TR), Thalita Ramos, de 23 anos, trouxe para Três Rios o Projeto LabX da Fundação Estudar que é uma organização sem fins lucrativos que foi criada em 1991 pelo empresário Jorge Paulo Lemann.

A fundação brasileira, que tem intuito de incentivar a educação, oferece bolsa de estudo para graduação, pós-graduação e treinamentos através de curso como o LabX. Com sede em São Paulo o projeto busca jovens com potencial que queriam se desenvolver e trazer retorno para a sociedade criando uma rede de capacitação e potencializando carreiras.

Morando em Três Rios para se dedicar à faculdade de administração, Thalita, que veio de Petrópolis, após ler o livro “Sonho Grande” que conta a história de sucesso de Jorge Lemann, Beto Sucupira e Marcel Telles e também fala sobre a Fundação Estudar, a jovem se interessou em participar dos programas da fundação.

O fato é que esses programas como, formação de liderança, alto conhecimento, entre outros, são oferecidos na cidade do Rio de Janeiro e também são pagos, Thalita enviou um e-mail para fundação contando que gostaria de fazer um curso e trazer o projeto LabX para Três Rios.

“Eles aceitaram meu pedido e eu fiz o curso de graça. Passei um fim de semana no Rio adquirindo conhecimento e após um mês desenvolvendo um desafio, retornei para mais um fim de semana de conteúdo. Através deste contato consegui trazer o projeto para cá e em outubro de 2016 o LabX teve inicio em Três Rios”, contou Thalita.

Diretora de eventos do Centro Acadêmico da Rural Três Rios, a aluna explica o que é o programa. “O LabX é um programa de liderança aberto ao público com fico em pessoas que tenham entre 18 e 25 anos. Este ano teremos um encontro durante um fim de semana em abril e um desafio será proposto e durante o intervalo de 30 dias o participante terá que criar algo como exemplo, teve uma rapaz que criou um aplicativo que monitora pessoas com câncer e outro em maio nos encontramos de novo para trabalhar em cima do que foi desenvolvido”, disse Thalita.

Segundo a aluna que organiza todo o encontro e representa a Fundação Estudar voluntariamente no curso a pessoa irá trabalhar os valores da fundação, o que um bom líder deve ter, como colocar o sonho em prática, definir objetos, identificar os pontos positivos e negativos do desafio, entre outros.

Para participar é necessário se inscrever no site www.estudar.org.br/labx até domingo (26) e como o curso é pago é possível solicitar isenção respondendo algumas perguntas que serão avaliadas pela organização. O interessado também tem que gravar um vídeo de dois minutos e enviá-lo através desta página.

Voltado para o desenvolvimento e em trazer algo para sociedade, o LabX ainda contará com dois convidados que irão relatar suas histórias de superação.

“Queremos construir em Três Rios e em todo país uma rede local que se sustente e possa estar em constante expansão de forma que um ajude o outro a alcançar seus objetivos, isso é a Fundação Estudar, essa é a intenção do LabX”, falou Thalita que está no quinto período da faculdade e já trabalha na área administrativa de uma empresa local.