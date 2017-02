Escolas de Samba preparam o ponto alto do Carnaval de Três Rios

Sonho de Mixyricka

Nascida em 12 de julho de 1974, a escola de samba Sonhos de Mixyricka, do centro de Três Rios, vai para a avenida este ano levando o enredo “Mixyricka é festa, música e alegria, numa viagem fantástica pelas festas de Três Rios”, que irá mostrar os festejos tradicionais que existem no município como as tradicionais festas juninas, bailes e o próprio Carnaval.

Ficha Técnica

Horário: 21h15

Fundação: 12/07/1974

Cores: Azul e Laranja

Bairro de Origem e Sede: Centro. Não tem sede

Número de Título: 4, sendo campeã do segundo grupo (1989), campeão do primeiro grupo (1991) e duas vezes campeã do grupo B (2007 e 2016)

Presidente: Ciro Fernandes (Cirinho)

Vice-presidente: Ricardo Silva (Ricardinho Segurança)

Enredo e Colocação em 2016: O Circo. Campeã do Grupo B

Enredo 2017: Mixyricka é festa, música e alegria, numa viagem fantástica pelas festas de Três Rios

Autor do Enredo 2017: Cirinho

Carnavalesco: Comissão de Carnaval (Rosemar, Beatriz, Fernando e Isabel)

Diretor de Carnaval: Não tem

Número Aproximado de Componentes: 500

Carros Alegóricos: 3

Alas: 12

Número de Ritmistas na Bateria: 67

Nome da Bateria: Nota 10

Mestre de Bateria: Francisco de Paula (Chiquinho)

Rainha de Bateria: Meiryelem Cunha

Musa da Escola: Brenda Valadão

Garota Mixyricka: Amanda de Jesus

Princesa: Isabele Costa

Mestre-Sala e Porta Bandeira: Douglas (Dodô) e Paola

Coreógrafo da Comissão de Frente: Jéssica Moreira

Diretor de Harmonia: Rosemar Colart e Dimas Porto

Compositor do Samba: Luciano do Espírito Santo

Intérprete: Fumanchú

Letra do Samba:

Orgulho é viver nesta terra

Maravilhoso lugar

Três Rios amor da minha vida

Minha escola querida vem te exaltar

Antônio Barroso Pereira, o Barão

De sua fazenda surgiu o rincão

O encontro das águas me leva a sonhar

Um paraíso de rara beleza

Abençoada natureza

Pela ferrovia chegou o progresso

Riqueza pra este chão

A Condessa marcou nossa história

É o fim da escravidão

Eta povo hospitaleiro

De janeiro a janeiro a festejar

Tem bruxa, tem cafona e casamento no arraia

Blocos arrastam foliões

Corsários, Boca Negra e outros mais

Fazendo a alegria do povão

O ano começa lá vem o Barão

Vou vestir a fantasia

Cair no samba mergulhar nessa magia

Na avenida da ilusão

Grandes escolas, amor e paixão

Firma o batuque na palma da mão…

Vem fazer a festa

É o Mixyricka como nunca se viu

Mais um desfile triunfal

É carnaval na esquina do Brasil

Bambas do Ritmo

Levando para a avenida o enredo “Vem Brincar…” a escola do bairro Cantagalo quer conquistar o seu 15º título do Carnaval trirriense. Apostando no mundo das crianças, o Bambas do Ritmo irá mostrar o circo, a literatura infantil, brinquedos, brincadeiras, guloseimas, entre outras coisas que fazem parte do dia-a-dia dos pequenos.

Ficha Técnica

Horário: 22h40

Fundação: 13/01/1964

Cores: Vermelho e Branco

Bairro de Origem e Sede: Cantagalo

Número de Títulos: 14

Presidente: Gustavo Carvalho

Vice-presidente: Eric Kopke

Enredo e Colocação em 2016: Eu sou o Samba (Campeã)

Enredo 2017: Vem Brincar

Autor do Enredo 2017: Diego Araújo

Carnavalesco: Gilber Rosa

Diretor de Carnaval: Rogéria Bastos

Número Aproximado de Componentes: 650

Carros Alegóricos: 4

Alas: 13

Número de Ritmistas na Bateria: 75

Nome da Bateria: Puro Ritmo

Mestre de Bateria: Manu

Rainha de Bateria: Jô Saldanha

Musa da Escola: 6 musas.

Mestre-Sala e Porta Bandeira: Alcione e Zé Roberto

Coreógrafo da Comissão de Frente: Caique Bonforte

Diretor de Harmonia: Fabiano Pacheco

Compositores do Samba: Fernando Barbosa, Jorge TQ, Guilherme Sá, Alípio Carmo e Deivid Domênico

Intérprete: Genê

Letra do Samba:

Desperta meu amigo tempo

Em suas asas hoje quero viajar

Lá na imaginação

Que meu coração vive a sonhar

Doce lembrança revela o sorriso

Que faz um céu de encanto se abrir

Coberto de algodão, um cenário onde a ilusão

Encontra a mais linda fantasia

E a infância vem colorir

Hoje tem marmelada? Tem, sim senhor!

Alô criançada o circo chegou

Vem brincar, pintar a ponta do nariz, sonhar e ser feliz

Virá em cada página a emoção

Serei herói na aventura sem fim

Não há limites que eu não possa alcançar

Agora, educar é crer no amanhã

No afã dos meus versos eu vou

Compor meu destino, bambino eu sou

Tem brincadeira gira a roda da ciranda

Trago a minha esperança, salve Cosme e Damião

Nossa Senhora proteja o meu caminho

Interceda ao Deus menino

Mais uma estrela em nosso pavilhão

Sou moleque BAMBAS, aquele que apronta

No faz de conta, meu sonho é imortal

Exalto na luz da ribalta

A alegria de brincar no carnaval

Bom das Bocas

A mais antiga escola em plena atividade em Três Rios, o Bom das Bocas também vai para o desfile de 2017 em busca de seu 15º título. O carnavalesco Júnior Pernambucano, que está de volta à agremiação, e também é o autor do enredo, revela que a escola vai viajar pelo mundo dos sonhos e acordar com a atual realidade, que vive de vaidades, passa por um momento de imensa corrupção, sofre com preconceitos, exploração e covardia, mas que não perde a esperança e no fim o bem sempre vence o mal.

Ficha Técnica

Horário: 00h

Fundação: 06/01/1963

Cores: Verde e Branco

Bairro de Origem e Sede: Caixa D’ Água

Número de Título: 14

Presidente: Luiz Carlos Rios (Kal)

Vice-presidente: Mônica Alexandre

Enredo e Colocação em 2016: A Essência do Samba (2ª colocada)

Enredo 2017: Uma Viagem Pra Lá de Horripilante

Autor do Enredo 2017: Júnior Pernambucano

Carnavalesco: Júnior Pernambucano

Diretor de Carnaval: Comissão

Número Aproximado de Componentes: 680

Carros Alegóricos: 3

Alas: 12

Número de Ritmistas na Bateria: 90

Nome da Bateria: Furiosa

Mestre de Bateria: Renato (Renatinho)

Rainha de Bateria: Carol Martins

Musa da Escola: 4 destaques de chão e uma mirim

Mestre-Sala e Porta Bandeira: Peixinho e Jaçanã

Coreógrafo da Comissão de Frente: Luis Leal

Diretor de Harmonia: César

Compositores do Samba: José Mario, Serginho e James Bernardes

Intérpretes: Zé Bola e Robinho

Letra do Samba:

É pra lá de horripilante… É de arrepiar

Vem ser mais um tripulante… Hoje o bicho vai pegar

Vou te levar nesta viagem louca

Ninguém segura o trem maluco “Bom das Bocas”

Brincando com imaginação

Viajei por lugares surreais

Aterrorizando a tristeza

Uma tripulação doida demais

Acredite se quiser, a Bruxa de Blair

Não é má, só tem a fama

O lobisomem até pode ser cruel

Meu deus do céu! Mas a aparência engana

Um brinde com o conde, não topei

Sai pra lá seu morcegão

Pra minha terra então voltei

A floresta se calou quando a Cuca apareceu

Deu careta para o boi, até o Saci correu

Disse a mula sem cabeça, vaza que ela vem aí

Quá, quá, quá, na pegadinha eu caí

Acordei! Me espantei com o que via

Monstros nos sugando pouco a pouco

Fantasmas assombrando noite e dia

Violência… Preconceito… Exploração

Comigo não, é covardia!

Nas garras dessa tal corrupção

Uma nação não se cansa de lutar

Buscando uma nova realidade

Caminhar sem vaidade… Mais igualdade

O bem sempre vencerá!

Em Cima da Hora

A Em Cima da Hora, que em 2010 conquistou o terceiro lugar do Grupo A, vai falar das riquezas mineiras do Brasil, mostrando os índios, a natureza, a mata, a chegada dos colonizadores, a descoberta do ouro e a exportação das riquezas. A verde, branco e ouro, também vai levar um pouco da história de Minas Gerais para a avenida.

Ficha Técnica

Horário: 1h20

Fundação: 04/03/1978

Cores: Verde, Branco e Ouro

Bairro de Origem e Sede: Monte Castelo (Não tem sede)

Número de Título: 1 (Grupo B em 2013)

Presidente: Rosimara Santos

Vice-presidente: Deoclécio José de Oliveira

Enredo e Colocação em 2016: A Divina Terra, o Camponês e o Pão Nosso de Cada Dia (4ª Colocada)

Enredo 2017: Riquezas Naturais

Autor do Enredo 2017: Ananias Ribeiro

Carnavalesco: Henrique Santos

Diretora de Carnaval: Maria Aparecida Faza

Número Aproximado de Componentes: 300

Carros Alegóricos: 3

Alas: 9

Número de Ritmistas na Bateria: 60

Nome da Bateria: Swingueira

Mestre de Bateria: Jonas Costa (Ratinho)

Rainha de Bateria: Stefany Dionys

Musa da Escola: Não tem

Mestre-Sala e Porta Bandeira: Carlos Eduardo e Greice Keli

Coreógrafo da Comissão de Frente: Eidi Natália

Diretor de Harmonia: Maria Aparecida

Compositores do Samba: Luciano do Espírito Santo e Rodrigo Vianna (Rodriguinho)

Intérpretes: Magno TQ e Cacaio

Letra do Samba:

Em Cima da Hora é o meu tesouro.

Meu coração é verde, branco e ouro.

No Monte Castelo, a comunidade.

Abraça o samba de verdade

“Riquezas minerais”

Deste solo abençoado

“Ó Minas Gerais”

“Quem te conhece não esquece jamais”

Foi paraíso das pedras preciosas

Ouro, diamantes e cristais.

Explorado pelo colonizador!

Suas riquezas iam para Portugal

O Ciclo do Ouro virou febre

No tempo do Brasil Colonial

A ganância dos desbravadores

Causava fome e escravidão

Tiradentes sonhou a liberdade

Contra a tirania e a opressão

No Tijuco!

No Arraial do Tijuco

Chica da Silva encantou o Contratador

Mulata formosa prendada… Ela foi rainha de cor

Terra de heróis inconfidentes

Poetas escritores geniais

Heróis que marcaram a nossa história

Artistas, figuras imortais

Canta comunidade… Pisa forte nesse chão

Sob as bênçãos de São Sebastião

Mocidade

A escola do bairro de Vila Isabel faz uma homenagem ao ex-carnavalesco Armando Martins, responsável por seis dos sete títulos da agremiação carinhosamente chamada de Tricolorida. Relembrando as conquistas de Armando com os enredos: Baco de Guararapes, Máscaras, Fantasia, Acaiaca, Olé Muié Rendá e Quem é Bom já Nasce Feito, a Mocidade vai levar para avenida pierrôs, colombinas, Baco – o Deus do Vinho, entre outras surpresas.

Ficha Técnica

Horário: 2h40

Fundação: 15/11/1971

Cores: Verde, Branco e Vermelho

Bairro de Origem e Sede: Vila Isabel

Número de Títulos: 7 (1973, 1989, 1991, 2002, 2003, 2004 e 2005)

Presidente: Luciano Floriano

Vice-presidente: Luciano do Espírito Santo

Enredo e Colocação em 2016: Água de Meninos (3ª colocada)

Enredo 2017: Armando Martins – Comandante da Ilusão

Autor do Enredo 2017: Comissão

Carnavalesco: Val Alves

Diretor de Carnaval: Valdir Belô

Número Aproximado de Componentes: 600

Carros Alegóricos: 3

Alas: 14

Número de Ritmistas na Bateria: 56

Nome da Bateria: Explosão

Mestre de Bateria: Ni

Rainha de Bateria: Lorraine Bastos

Musa da Escola: Iara Macedo

Garota Mocidade: Isadora

Garoto Leopardo: Wallace

Mestre-Sala e Porta Bandeira: Wallace Pessoa e Fernanda Rodrigues

Coreógrafo da Comissão de Frente: Fábio Vinícius

Diretor de Harmonia: Heber Martins

Compositores do Samba: Rodrigo Vianna, Nilmar Romano, Sérgio Português Bebeto Português e Renato

Intérpretes: Mário Sempre Samba

Letra do Samba:

Armando Martins e história

Que fez reluzir nossa escola

Dez, nota dez pra você

Aplausos com muito prazer

É arte, cultura e paixão

O samba é religião’

E carnaval, alegria e emoção

Comandante da ilusão!

“Dionísio” brindou. Sorrindo

Uma doce colheita, deu vinho

“Deus” Baco de Guararapes

Um belo enredo escolhido

Sou mascarado na festa veneziana

Sem medo de ser feliz

Vou vestir a fantasia

Deslumbrar em meu castelo

De mãos dadas na folia

“Acaiaca” uma princesa real

Diamante puro sensacional

Conquistando o pessoal

Olé muié rendeira, ole muié rendá

O meu Nordeste chegou, é sertão

Não se avexe não

É tão bonito, colorido, o mais perfeito

Pois “Quem é bom, já nasce feito”

Me leva, me leva à recordação

“Armando Martins” é nosso irmão

A Vila Isabel é amor, é fantasia

Na explosão da bateria