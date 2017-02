As escolas de samba de Três Rios ainda têm fantasias disponíveis para os foliões que desejam desfilar pela avenida do samba no domingo (26) de Carnaval. Com poucas vagas a serem preenchidas, os valores de alas são mais em conta e os de composição de carros já são mais caros.

Para os interessados em sair no Bom das Bocas, ainda existem vagas na ala Corrupção no valor de R$ 200, que pode ser dividido em duas vezes. O contato para mais detalhes deve ser feito com Jorge Alberto, através dos telefones (24) 99278-3972 ou 2251-1907.

Ainda há fantasias em outra ala da verde e branco do Caixa D’ Água, que custam R$ 350 divididos em quatro parcelas e quem quiser pode procurar o Kiko (24) 98865-5274.

Já a Mocidade Independente de Vila Isabel pede que as pessoas procurem por Valdir Belô, Natalia, Luciano (presidente) ou Aparecida (Cidão) na quadra da escola que fica no bairro de Vila Isabel ou no barracão que está funcionando na antiga Via 3, próximo à entrada da Vila ou procurar por Renata, que tem uma distribuidora na entrada do mesmo bairro.

Segundo a direção da escola, ainda há três alas precisando de componentes e os valores serão tratados pessoalmente com os interessados. Inclusive, às 14h de hoje (11) tem provação da roupa das baianas.

O Sonhos de Mixyricka não está vendendo nenhuma fantasia, todas foram doadas para os componentes da escola do centro da cidade. A agremiação Em Cima da Hora, do Monte Castelo, ainda têm algumas fantasias pelo preço de R$ 40 e podem ser compradas através de contato com Henrique no barracão que fica também na antiga Via 3.

A atual campeã do carnaval trirriense, Bambas do Ritmo, tem fantasias a partir de R$ 200, que estão à espera dos que irão brincar com a vermelha e branca. Os interessados podem ir até o barracão da escola localizado no galpão do Bramil, no Centro, ou ir à quadra da agremiação no bairro Cantagalo.