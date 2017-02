Equipe Reservada do 38º BMP recupera carro roubado

A Equipe Reservada (P2) do 38º Batalhão de Polícia Militar de Três Rios, foi informada na manhã de quarta-feira (22), que a moto que havia sido utilizada no roubo de uma fiorino branca com placa GOV-858, que ocorreu na terça-feira (21), em Simão Pereira (MG), estava estacionada na Travessa das Rosas, Santa Rosa, Três Rios.

Assim que ficou sabendo do fato a equipe foi para o local e fez contato com Rubens Marciano dos Santos Júnior (foto), de 38 anos, que confessou ter participado do roubo e contou que Sidney Lima Monsores, de 34 anos, estava com ele.

Os policiais foram até a casa de Sidney, que também confessou o crime e ainda disse onde estava o veículo roubado, que foi recuperado. Após buscas na residência de Sidney, foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições que foi utilizada no roubo.

A ocorrência foi apresentada na 108ª DP onde Ruben e Sidney foram autuados no artigo 12 Lei do Desarmamento e artigo 157 roubo, ficando presos à disposição da justiça.