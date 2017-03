Equipe de Rugby de Três Rios disputa campeonato

A equipe de Três Rios Rugby está em Cachoeiras de Macacu para participar neste sábado (18) da Copa Serrana, a maior da modalidade de Rugby Sevens da região.

Com oito equipes masculinas e três femininas, Três Rios está sendo representada pelo The Rhinos (os rinocerontes), apelido da equipe trirriense, que compete somente no masculino e se encontra no Grupo A ao lado dos donos da casa, Cachoeiras de Macacu.

Visando disputar o campeonato Carioca, a equipe entra em campo às 10h contra o time de Friburgo, às 11h50 joga contra o Itaguaí e às 15h enfrenta o Cachoeiras de Macacu.

Vale ressaltar, que assim como foi nas Olimpíadas Rio 2016, os jogos são todos em um único dia, ou seja, a fase de grupos e as decisões finais.