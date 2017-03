Em jogo equilibrado, Três Rios vence Itatiaia na Copa TV Rio Sul de Futsal

Com emoção e placar apertado, Três Rios venceu Itatiaia por 7 a 6, na primeira rodada da Copa TV Rio Sul de Futsal. A partida ocorreu no domingo (19) no ginásio do Colégio Santo Antônio. Com o resultado, o time trirriense divide a liderança do Grupo B com Vassouras. Os gols de Três Rios foram marcados por Everton e Alessandro, duas vezes cada, Jailson, Jonas e Deivisson. Balançaram as redes por Itatiaia: Marcos Vinicius, três vezes, Mateus Moreira, duas vezes, e Cássio.

O jogo

Equilíbrio é a palavra que definiu o confronto. O nervosismo da estreia pesou um pouco no início da partida, mas aos poucos os donos da casa começaram a controlar a partida e foram para o intervalo com a vantagem no placar. Na etapa final, a pontaria das duas equipes melhorou e os gols foram saindo. Três Rios chegou a abrir três gols de vantagem, mas os visitantes não se entregaram e diminuíram a diferença para apenas um gol. No fim, a vitória por 7 a 6 garantiu os três pontos para a equipe trirriense, e a margem de gols pode fazer diferença no grupo, pois o saldo é um critério de desempate.

Autor de um dos gols trirriense, o ala Jailson fez questão de destacar o alto nível da competição e valorizou o resultado, e espera um desempenho melhor nas próximas rodadas: “Rio Sul nunca tem jogo fácil, tanto em casa ou fora são sempre jogos equilibrados. Tivemos um jogo equilibrado na maior parte do tempo, fazendo com que conseguíssemos sair com os três pontos que são importantíssimos para a sequência da competição. Agora temos um intervalo de 10 dias até o próximo jogo e temos que aproveitar esse tempo para treinar e consertar os erros”, comentou.

O próximo compromisso do time de Três Rios na Copa TV Rio Sul de Futsal será fora de casa, no dia 29, contra Rio das Flores.

Confira os resultados e os jogos da primeira rodada:

Grupo A

Barra Mansa 3 x 2 Sapucaia

Data: 18/3 (sábado), às 14h

Local: Clube Municipal de Barra Mansa

Resende 8 x 6 Quatis

Data: 18/3 (sábado), às 14h

Local: Ginásio Salesiano, em Resende

Grupo B

Três Rios 7 x 6 Itatiaia

Data: 19/3 (domingo), às 10h

Local: Ginásio Santo Antônio, em Três Rios

Vassouras 6 x 1 Rio das Flores

Data: 19/3 (domingo), às 10h

Local: Ginásio Sombrão, em Vassouras

Grupo C

Valença x Paracambi

Data: 22/3 (quarta-feira), às 20h

Local: Clube dos Coroados, em Valença

Mendes x Piraí

Data: 25/3 (sábado), às 14h

Local: Ginásio Nicola Sandora, em Mendes

Grupo D

Barra do Piraí x Rio Claro

Data: 22/3 (quarta-feira), às 20h

Local: Ginásio Municipal Dr. Jacyr Abud, em Barra do Piraí

Volta Redonda x Paulo de Frontin

Data: 25/3 (sábado), às 14h

Local: Ginásio da Ilha São João, em Volta Redonda