Em Cima da Hora vai mostrar as riquezas minerais do Brasil levadas pelos colonizadores

A escola de samba trirriense do bairro Monte Castelo, criada em 1978 e que teve o nome escolhido através de uma votação entre “Qualquer Um”, “Arco-Íris” e “Em Cima da Hora” – este último vencedor –, participou de seu primeiro desfile oficial no ano de 1982 como bloco de enredo.

Tendo um vice-campeonato em 2004 com o enredo “Pátria Amada Brasil” e um terceiro lugar do Grupo A em 2010 com o enredo ‘A Divina Terra, o Camponês e o Pão nosso de cada dia”, e o título de campeã do Grupo B, conquistado em 2013 quando homenageou a Condessa do Rio Novo, no enredo intitulado “Condessa do Rio Novo, Mulher de alma e Coração no Carnaval de Três Rios”, a escola mais uma vez busca levantar o troféu mais cobiçado do Carnaval.

Para isso, a agremiação levará este ano para a avenida do samba o enredo “Riquezas Minerais”, que segundo o carnavalesco Henrique Santos trará em seu primeiro setor os índios que eram os verdadeiros donos das riquezas, a natureza, a mata e o cenário brasileiro antes dos colonizadores.

Penúltima escola a desfilar no domingo (26) de Carnaval, a Em Cima da Hora vai mostrar no segundo setor a chegada dos colonizadores, a descoberta do ouro e a exportação das riquezas. No terceiro e último setor a verde, branco e ouro, falará um pouco sobre Minas Gerais ressaltando Tiradentes e as bênçãos de São Sebastião.

Com três carros alegóricos, 13 componentes na comissão de frente, entre homens e mulheres que estarão vestidos de índios, o primeiro casal de mestre-sala e porta bandeira Carlos Eduardo e Greice Keli, de Juiz de Fora (MG), desfilarão pela primeira vez na escola.

Os 60 ritmistas de mestre Jonas Costa (Ratinho) virão de Tiradentes e fantasia da rainha mais jovem do carnaval trirriense, Stefany Dionys, de apenas 17 anos, não foi revelada. Os 300 componentes prometem cantar e vibrar muito com o samba de enredo de autoria dos compositores Luciano do Espírito Santo e Rodrigo Vianna (Rodriguinho).

Magno TQ e Cacaio irão puxar o samba na avenida, embalando o público presente, as nove alas que junto às alegorias darão vida ao desfile da agremiação. Para o carnavalesco Henrique, que é da cidade de Valença e há três anos vem fazendo o Carnaval da Em Cima da Hora, a escola está renovada.

“Quem for assistir ao desfile na Avenida Condessa do Rio Novo pode esperar um enredo rico, uma Em Cima da Hora renovada e um belíssimo trabalho que será apresentado por todos nós”, falou o carnavalesco.

Com sete pessoas trabalhando dia e noite no barracão, que está situado na antiga Via 3, a escola pretende que tudo fique pronto no sábado (25) de Carnaval para que no domingo (26) a agremiação possa estar tranquila pensando apenas no desfile e se preocupando em encantar os jurados.