Dupla é flagrada com droga

Após a Equipe Reservada do 38º Batalhão de Polícia Militar de Três Rios receber denúncia de que dois elementos, um deles negro, sem camisa e outro sendo o filho de um suposto traficante conhecido no bairro Purys, haviam escondido certa quantidade de entorpecentes próximo a um muro com pichação “CV Tudo 2”, embaixo de uma moita, foram para a Rua Luis Fernando de Oliveira, Purys, Três Rios.

Em uma atitude rápida os PMs renderam os elementos e durante minuciosa revista foram encontrados na moita 28 pinos contendo pó branco aparentando ser cocaína.

A dupla foi levada para a delegacia e Leandro Rosa dos Santos, de 18 anos, e o menor de 15 anos, foram autuados no artigo 33 por tráfico de drogas, sendo o menor no fato análogo.