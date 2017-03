Dupla é detida após tumulto

Ao passar pela Avenida Zoelo Sola, Triângulo, Três Rios, na noite de sábado (25), policiais viram uma pessoa com a mão sangrando e a boca machucada que veio em direção à viatura e contou que no meio do tumulto alguém havia furtado a quantia de R$ 20

Duas pessoas foram revistadas e uma faca de serra foi encontrada, mas o dinheiro não foi achado. A vítima, um homem, foi conduzido à UPA e depois levada para a delegacia juntamente com os demais envolvidos.

Deivison Pereira de Souza, de 25 anos, e Ramon Elias Aleixo dos Santos, de 22, que foram autuados no artigo 157 por roubo, já têm passagens por furto, tráfico e roubo, permanecendo detidos à disposição da justiça.