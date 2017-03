Dia Internacional da Síndrome de Down: o cromossomo do amor

Nesta terça-feira (21), é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down, e para conscientizar quanto à importância da data, a Prefeitura de Três Rios vai realizar diversas atividades na Planeta Vida, a partir das 9h.

A programação é a seguinte:

9h – Abertura

9h30 – Banda da Apae Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais)

10h – Aulão de dança

10h30 – Desfile Beleza Down – Nossas diferenças nos tornam ainda mais iguais

11h – Encerramento

A data é comemorada em mais de 40 países e foi criada pela Organização das Nações Unidas. A ideia é alertar para a condição que afeta, aproximadamente, um em cada 700 pessoas no mundo inteiro.

A Síndrome de Down não deve ser considerada como uma doença crônica. É uma condição que tem uma causa genética bem definida, que é a trissomia do cromossomo 21 (ao invés de dois cromossomos, há três). Isso faz com que as pessoas apresentem algumas características físicas e deficiência intelectual (que pode ser amenizada).

A inclusão abre as portas para uma vida socialmente acolhedora, o que propicia autonomia e a possibilidade de independência, inclusive econômica. E este é o trabalho que vem sendo desempenhado pela Apae Três Rios, que acompanha famílias de Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Chiador, Santana do Deserto.

“Hoje são mais de 485 famílias assistidas, porque não consideramos apenas o aluno, consideramos toda a família que tem apoio psicológico e de outros profissionais na nossa unidade. São duas unidades de Apae Três Rios: uma na Vila Isabel e outra na Ponte das Garças, onde funciona a equoterapia, estimulando do bebê ao idoso”, resumiu a supervisora dos projetos da Apae, Rita de Cássia Ferreira de Souza.Na Apae Saúde, o assistido conta com o serviço de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, com trabalho individual e coletivo. A Apae Educadora, atende alunos do Ensino Fundamental e EJA (Educação para Jovens e Adultos); na Equoterapia, o cavalo é o instrumento para que o aluno possa desenvolver suas habilidades; e na Apae Juventude, alunos a partir dos 16 anos e que não foram inseridos na escola, participam de atividades de convivência e socialização, com oficinas de arte, banda e recreação.

“São aproximadamente 36 profissionais para acompanhar os trabalhos e contribuir para o desenvolvimento dos assistidos. Alguns destes profissionais são cedidos pela Prefeitura de Três Rios, através de uma parceria. Lembrando que dos assistidos pela Apae Três Rios, cerca de 30% tem Síndrome de Down”, explica Rita, que trabalha há 25 anos na associação e acredita que o preconceito melhorou nos últimos anos.

“Acredito sim que o preconceito tenha diminuído. Com o crescimento de políticas públicas, este preconceito caiu. Claro que ainda existe, mas numa escala menor. Muita coisa ainda precisa ser feita, mas hoje conseguimos sair com nossos assistidos e nos deparamos com um comportamento natural das pessoas, antes isso era uma afronta. Nosso trabalho continua com muito amor e carinho, até porque estamos falando de pessoas especiais, que estão dispostas a doar carinho e amor, e só precisam de um pouco da nossa atenção. Acredito que estamos no caminho certo”, finalizou a supervisora.