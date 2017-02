Desenvolvimento e esporte são temas de reunião de ministros com o deputado federal Celso Jacob

Após a reunião com o ministro do Turismo, Marx Beltrão, no início desta semana, o deputado federal Celso Jacob participou de outras duas importantes reuniões em Brasília. Juntamente com os prefeitos da região, eles foram recebidos pelo ministro do Esporte, Leonardo Picciani, e ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra.

No encontro com o ministro do Esporte, Leonardo Picciani, o deputado Celso Jacob e os prefeitos conversaram sobre a importância do esporte para a inclusão social, qualidade de vida e desenvolvimento humano. Os prefeitos da região apresentaram ao ministro as demandas e os projetos dos municípios para garantir à população o acesso gratuito às atividades esportivas.

Já na reunião com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, foram discutidas as políticas públicas que podem ser implantadas e desenvolvidas na região em parceria com o governo federal visando o desenvolvimento.

“Essa semana recebemos em Brasília a visita dos prefeitos de Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Miguel Pereira e Sapucaia. Juntos, levantamos as demandas específicas de cada cidade e buscamos recursos e investimentos em prol da região. Continuarei não medindo esforços para oferecer dignidade e qualidade de vida à população”, disse o deputado federal Celso Jacob.