Deputado federal Celso Jacob participa de reunião com ministro para fomentar o turismo na região

O deputado federal Celso Jacob participou de uma reunião com o ministro do Turismo, Marx Beltrão, na tarde de terça-feira (7). A convite do deputado, os prefeitos dos municípios da região também participaram do encontro. Na ocasião, eles apresentaram suas demandas para fomentar o setor turístico nas cidades.

Durante a reunião, o ministro Marx Beltrão se colocou à disposição dos prefeitos para o desenvolvimento do turismo na região. Segundo o deputado Celso Jacob, a parceria com o governo federal é fundamental para atrair recursos e investimentos e fortalecer o turismo nos municípios. “Conversamos com o ministro sobre projetos e ações para explorar o potencial turístico das cidades. Investindo em turismo, atraímos visitantes e geramos emprego e renda, aquecendo a economia regional”, disse o deputado federal Celso Jacob.

O encontro contou com a participação dos prefeitos de Três Rios, Josimar Salles, de Levy Gasparian, Valter Lavinas, e de Miguel Pereira, André Português, além do vereador de Miguel Pereira, Vitor Fonseca, e o assessor da prefeitura de Levy Gasparian, Marcelo Fernandes.