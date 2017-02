Deputado federal Celso Jacob e prefeito de Três Rios se reúnem com a Associação Amigos do Trem

Na tarde da última segunda-feira (13), os membros da Associação Amigos do Trem estiveram em Três Rios a convite do deputado federal Celso Jacob. Na oportunidade, eles se reuniram com o deputado e o prefeito Josimar Salles para discutir a possível implantação de um trem turístico no município.

De acordo com projeto que vem sendo analisado pelo deputado federal Celso Jacob e pelo prefeito Josimar Salles, o Trem Turístico Rio-Minas sairia de Três Rios com destino à Cataguases (MG), passando por duas cidades fluminenses e seis mineiras em um trajeto de 120 km. Este seria o primeiro trem turístico interestadual do país, com capacidade para 800 passageiros.

O deputado federal Celso Jacob apontou a importância de explorar o turismo na região. “Estamos trabalhando diariamente para fortalecer o turismo regional, de modo a atrair visitantes, gerar emprego e renda, e aquecer a economia, movimentando a rede de hotéis, restaurantes e o comércio em geral. Nosso objetivo é dar visibilidade à região para que os turistas queiram conhecer nossos pontos turísticos”, falou o deputado federal Celso Jacob.

Além do Trem Turístico Rio-Minas, a associação também apresentou às autoridades o projeto Ferrovia Escola. Através deste, as pessoas seriam capacitadas, com aulas práticas e teóricas, para trabalhar em ferrovias, abrindo oportunidades para quem quer ingressar no mercado de trabalho. O projeto geraria, inicialmente, 150 empregos diretos e indiretos.

O presidente da Associação Amigos do Trem, Paulo Henrique do Nascimento, destacou o apoio irrestrito do deputado federal Celso Jacob aos projetos. “Temos muito orgulho em ter o Celso Jacob como parceiro, sendo o único deputado que abraçou a ideia do Trem Turístico Rio-Minas e da Ferrovia Escola. Agradeço ao Celso Jacob pelo empenho em realizar articulações com os poderes público e privado, contribuindo para que os projetos possam sair do papel e se tornar realidade”, disse o presidente da Associação Amigos do Trem.

Participaram também da reunião o secretário municipal de Esporte, Cultura e Turismo, Celso Jacob Filho; o secretário de Governo e Planejamento, Bernardo Goytacazes; o secretário de Obras e Habitação, Sandro Amaral; e o supervisor técnico da Associação Amigos do Trem, Weder Silva.