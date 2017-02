Deputado federal Celso Jacob acompanha visita de secretário de Estado de Saúde aos municípios da região

O deputado federal Celso Jacob acompanhou, na tarde de segunda-feira (6), a visita do secretário de Estado de Saúde, Luiz Antônio Teixeira, aos municípios da região. Eles estiveram em Areal e Três Rios.

Na cidade de Areal, o deputado Celso Jacob e o secretário estadual de Saúde visitaram o Hospital Nossa Senhora das Dores. Logo após, o deputado convidou o secretário Luiz Antônio para ir a Três Rios, onde se reuniram com o prefeito Josimar Salles no gabinete da prefeitura.

De acordo com o deputado federal Celso Jacob, o secretário de Estado de Saúde se comprometeu a realizar um estudo para investir em melhorias no Sistema Único de Saúde (SUS) da região. “A vinda do secretário Luiz Antônio vem reafirmar nosso objetivo de trazer cada vez mais investimentos para a área da saúde, de forma a oferecer um atendimento digno e de qualidade à população. Através de emenda parlamentar, trouxe recursos de R$ 1.850.000,00 para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, que atende 12 municípios, e R$ 579.995,00 para compra de equipamentos e melhorias das unidades básicas de saúde de Três Rios. E continuarei trabalhando firme em busca de investimentos para a saúde da região”, destacou o deputado federal Celso Jacob.

Participaram do encontro o deputado estadual Marcos Vinicius (Neskau); prefeito de Três Rios, Josimar Salles; prefeito de Comendador Levy Gasparian, Valter Lavinas; prefeito de Areal, Flávio Magdalena; prefeito de Paraíba do Sul, Alessandro Bouzada; prefeito de Vassouras, Severino Ananias; e o prefeito de Rio das Flores, Vicente Guedes.