Deputado Celso Jacob participa de reunião com governador Pezão e secretário estadual de Saúde

O deputado Celso Jacob participou na noite de terça-feira (21), na Câmara, da reunião de bancada do estado do Rio de Janeiro com a presença do governador Luiz Fernando Pezão e do secretário estadual de Saúde, Luiz Antônio Teixeira. Participaram também da reunião os vereadores trirrienses Juarez da Saúde e Jonas Dico.

Na reunião, o secretário de Saúde esclareceu a situação do estado do Rio de Janeiro diante da Febre Amarela e tranquilizou os deputados em relação à possibilidade de avanço da doença no território fluminense. Durante o encontro, o deputado Celso Jacob pediu que o governo estadual envie mais doses da vacina para a região.

O deputado Celso Jacob também aproveitou a oportunidade para solicitar ao secretário Luiz Antônio apoio para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Três Rios, Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição e HTO Dona Lindu. Vale destacar que o deputado Celso Jacob indicou uma emenda parlamentar de R$ 1.800.000,00 ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, além de recursos para os municípios da região. Assessoria DFCJ