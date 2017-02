Departamento de Vigilância Sanitária monitora aparecimento de cobras nos bairros de Três Rios

O Departamento de Vigilância Sanitária de Três Rios registrou um aumento considerável na captura de cobras nos bairros Santa Terezinha e Pilões. Segundo informações passadas à equipe de reportagem do Entre-Rios Jornal, no último mês, foram capturados 13 répteis rastejantes.

De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, Jeferson dos Santos, todas as ocorrências são de cobra cascavel. “O primeiro passo, o primordial, é que os moradores chamem o Corpo de Bombeiros para que eles recolham os animais. Nós do Departamento de Vigilância Sanitária não podemos recolher. Os animais são enviados pela Vigilância e após levamos para o Instituto Vital Brasil, em Niterói”, resumiu.

Jeferson explicou também que as ocorrências estão acontecendo por causa do desmatamento desgovernado. “Geralmente são áreas com muito lixo, mato alto e os animais vão atrás de comida. Neste ano, estamos até monitorando e fazendo a contagem dos animais porque vamos ter que realizar um trabalho mais próximo destas comunidades”.

Conforme reforçou o coordenador, é importante que a população não mexa com animal, nem o irrite. “As medidas de segurança devem ser respeitadas, embora não estejamos falando de um animal extremamente perigoso e nem tão agressivo. Ela nos sinaliza que está por perto”.

A Prefeitura de Três Rios vai realizar a capina no local nesta semana, mas em casos de aparecimentos de cobras, a população deve ligar para o Corpo de Bombeiros, (24) 2252-4211, ou para a Vigilância Ambiental, (24) 2255-7195.

Dentre as medidas preventivas, os profissionais orientam que, quando atacada por uma cobra, a pessoa não deve amarrar o local e não fazer nenhum procedimento. Apenas lavar com água e sabão, manter o membro em posição de repouso e não fazer esforço, para que esse sangue não circule, além de procurar o atendimento no hospital mais próximo.