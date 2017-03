Curso de fabricação de salgadinho e pães rústicos gratuitos no Senai

O presidente do Sindicato da Indústria Alimentação e Panificação de Três Rios e Região (Sindal), Alceir José Corrêa, divulgou dois cursos gratuitos, que serão realizados nos meses de abril e maio, em Três Rios. As aulas serão realizadas no Senai Três Rios, das 18h às 22h, numa carga horária de 20 horas.

São 20 vagas para cada curso. Para efetuar a matrícula é necessário apresentar os seguintes documentos: cópia RG, CPF, comprovante de residência, 02 fotos 3X4 e comprovante de participação em curso de Qualificação confeiteiro, panificação ou cozinha – Ou possuir experiência em alguma das áreas citadas.

Calendário:

Dia 17 de abril: Fabricação de salgadinhos, das 18h às 22h

Dia 02 de maio: Fabricação de pães rústicos, das 18h às 22h

Mais informações no Sindal, através do telefone: (24) 2251-5329.