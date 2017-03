Crime passional em Três Rios

Ronald Pitta de Souza, 48 anos, foi morto a tiros, na madrugada de sábado (18). Quando a PM chegou à Rua Padre Solano, Vila Isabel, Três Rios, encontrou Ronald sendo atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros que o conduziu até o hospital.

Após ser atingido com três disparos na cabeça e um no peito, Ronald não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Os PMs que haviam sido acionados para ocorrência colheram algumas informações e iniciaram, logo em seguida, buscas para tentar encontrar o autor do crime, que foi localizado.

Josivaldo dos Santos, de 33 anos, foi levado para a delegacia juntamente com a arma do crime, um revólver calibre 32 que estava com cinco munições, sendo apenas uma intacta.

O autor que foi autuado no artigo 121 por homicídio e ficou preso à disposição da justiça, segundo a polícia teria cometido ato por ciúmes. A ex-mulher de Josivaldo estaria namorando a vítima.