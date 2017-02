Competição: Combustível para ser “melhor”

Desde que o carnaval passou a ter a competição, criada pelo extinto jornal Mundo Esportivo em 1932, na Praça Onze, no Rio de Janeiro, que as escolas de samba disputam e com isso buscam melhorar a cada ano para obter dos jurados a nota máxima, o tão cobiçado 10.

Mas existem pessoas que acham que o desfile não deveria ter competição entre as escolas de samba. Mas será que sem competição o resultado seria o mesmo? Será que a estética teria evoluído tanto?

Em dez quesitos, as escolas de samba buscam cumprir determinadas regras para começar e terminar o desfile sem falhas. Alguns quesitos, que saem prontos do barracão, recebem todo um aparato de carinho e até mesmo de segurança contra quem possa querer prejudicar a escola com depredação, ou até mesmo sabotagem.

Mas outros quesitos acontecem na avenida e neles são fundamentais o empenho e total dedicação de diversos segmentos, para que a nota 10 chegue sem dúvidas para quem a atribuiu, quem a tirou e principalmente para a rivalidade direta.

Competir no carnaval, tem feito com que, em todos os segmentos de uma escola de samba, se faça o possível e o impossível para surpreender, para ser diferente, enfim, para ser “melhor”.

No carnaval de 2017 em Três Rios, trava-se uma competição acirrada entre as duas principais rivais da cidade: Bom das Bocas e Bambas do Ritmo. As duas agremiações de peso no carnaval trirriense estrearam juntas como escola de samba em 1972, quando o desfile passou a ser considerado oficial no município. Desde então trava-se uma batalha entre essas escolas.

Até 2014 o Bom das Bocas tinha superado a co-irmã em número de títulos. Com a vitória do Bambas com o bicampeonato em 2015/2016, as escolas empataram no número de títulos, 14 ao todo.

Por fora corre a Mocidade Independente de Vila Isabel que já chegou ao tetracampeonato, assim como as co-irmãs, mas que, desde 2005 não consegue seu oitavo título, e desta forma, o que não é impossível, pensar nos próximos seis anos para se equiparar com as demais. Em 2009, a escola da Vila perdeu por um décimo, nos pés do mestre-sala que recebeu nota 9,9 de um dos jurados por um descuido com o sapato cuja sola havia descolado. E a Tricolorida contentou-se com o vice-campeonato e uma lição para não mais errar; pelo menos no quesito penalizado.

Por outro lado, a competição não fica só no resultado do júri oficial. O próprio Troféu Zirguidum, tão cobiçado quanto o Oscar, nas devidas proporções, é claro, gabarita alguns segmentos a ostentar na avenida a conquista de troféus a mais que essa ou aquela co-irmã. É o caso da Bateria Explosão da Mocidade da Vila. Sob o comando de Waldenir Bastos da Costa, o Mestre Ni, os ritmistas da Tricolorida se gabam de terem conquistado, consecutivamente, 6 troféus. O próprio Mestre Ni, mesmo que humildemente, sorri ao lembrar que ele mesmo já tem 7 troféus, sendo seis pela Mocidade e um pelo Bambas, onde esteve em 2008. Eis a tônica da competição. Melhorar a cada ano e se superar; surpreender. Competir consigo mesmo…

Mas isso não deve seguir o “descaminho” da briga, mas sim da competição limpa, como se diz no futebol, com fairplay, numa disputa justa e com espírito esportivo.

Mas será difícil aceitar um resultado contrário ao que se espera? E será que ao final de uma apuração se consegue assimilar um julgamento como ter sido justo e criterioso? Voltando a 2009, lembramos do desfile do Bambas com a Chave da Criação sob inspiração dos carnavalescos Junior Pernambucano e Amarildo Lopes. Cotada para levar o título a vermelho e branco acabou em terceiro lugar…

Numa competição onde os ânimos se exaltam a cada nota falada ao microfone durante a apuração, o trabalho antecipado de aceitar um resultado é fundamental.

Se as regras são claras e a competição acontece com igualdade entre as participantes do grupo, que seja feita uma análise criteriosa, seguindo a seriedade e até um certo fanatismo que acontece no carnaval de Três Rios.

A própria redução do número de escolas de samba no Grupo A, de cinco em 2018 para quatro em 2019, vai fazer com que a verba seja maior e com isso aumente o nível e a qualidade do grupo principal. Mas, competir ainda é uma preferência entre a maioria dos sambistas. Alguns chegam a citar o exemplo do desfile de 2002, que não teve o Bom das Bocas, que retornou no ano seguinte, em 2003, dando mais gás à competição. Só foi a verde e branco retornar, para o desfile ganhar mais emoção com a tal rivalidade. Quem vai fazer melhor na avenida? É a competição que irá determinar o (s) vencedor (es). Então vamos competir, mas de forma salutar.