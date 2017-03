Comantri tem nova sede

O Conselho Municipal das Associações de Moradores de Três Rios (Comantri) tem um novo espaço. Segundo informações do diretor jurídico, Cláudio Pelé, a sede da associação, que antes era na casa comunitária que pertence à família de Janete Aguiar, com a morte da mesma a casa foi pedida pelos familiares e o Comantri ficou sem sede.

Precisando de um local para suas atividades, o Comantri, que realiza as eleições de moradores e amigos de cada bairro, foi feita uma parceria com o Centro de Vocação Tecnológica (CVT) de Três Rios, que através do coordenador Flávio Duarte cedeu o espaço para a associação.

Após a parceria firmada entre as partes, a partir do dia 27 de março de 2017, o Comantri, presidido por Lucineia Zanardi, passará a funcionar na Avenida Tenente Enéias Torno, n° 70, Margem Direita, Três Rios e o atendimento será realizado às segundas, quartas e sextas-feiras das 14h às 17h.

O diretor jurídico, também disse que o local é provisório e que a Comantri, que hoje tem 27 diretores, irá buscar uma sede própria para dar continuidade aos trabalhos que são realizados.