Centro de Atendimento ao Cliente volta a emitir Carteira de Trabalho hoje

A diretora do Centro de Atendimento ao Cliente (CAC), vinculado à Câmara de Vereadores de Três Rios, Helena Maria Costa Oliveira França e Silva, informou que o departamento volta a emitir carteiras de trabalho nesta quarta-feira (15).

“Até dezembro, o CAC emitia carteiras de trabalho através de senha e como precisamos inscrever três pessoas para capacitação, ficamos uns dias sem emitir o documento. Nesta semana, através de uma determinação do Ministério do Trabalho, o posto de Três Rios passou a exigir que o atendimento fosse feito através de marcação na internet. Entendemos a insatisfação das pessoas, e após resolver alguns problemas técnicos, voltamos a emitir o documento hoje através da distribuição de senha”, informou Helena Maria.

Serão distribuídas 20 senhas por dia, entretanto, o atendimento agendado pelo Ministério do Trabalho, deverá ser obedecido. O CAC funciona das 9h às 18h.

Lembrando que, conforme informou o presidente da Câmara de Vereadores, Nilcélio Sá, o CAC não emite carteiras de identidade desde janeiro. O cancelamento do serviço foi feito pelo Detran – Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – que através de um ofício informou que a emissão será feita na unidade do departamento que funciona na Avenida do Contorno.

Dentre os serviços prestados no Centro de Atendimento ao Cidadão estão: emissão de carteira de trabalho e defesa do consumidor, além dos serviços prestados pela unidade do Ministério do Trabalho.