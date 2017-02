Carnaval trirriense valoriza a cultura e a tradição

Responsável por movimentar boa parte da economia em setores como turismo e negócios, influenciando positivamente no cenário econômico, a força do carnaval se revela como um importante instrumento para alavancar o desenvolvimento regional.

Em Três Rios, mesmo com a crise, a realização do carnaval foi garantida pela prefeitura, com uma economia de aproximadamente R$ 1,3 milhões. Serão cinco dias de festa com o carnaval popular, dando destaque especial para o desfile das escolas de samba e apresentação dos blocos de rua.

A realização do evento movimenta o comércio e a rede hoteleira do município, que atrai foliões de várias cidades da região e de todo o estado.

Para o presidente da CDL Três Rios, Leonardo Coelho, a expectativa para a data é grande. “Este ano, apesar da crise, nós esperamos um crescimento expressivo nas vendas. O nosso carnaval tem uma tradição de mais de 50 anos e é considerado o melhor da região, lembrando que o comércio estará aberto de 9h às 18h no sábado de carnaval, para uma melhor comodidade aos trirrienses e foliões”, afirmou Leonardo.

Segundo o prefeito Josimar Salles, garantir a realização do evento, mesmo com a crise, é respeitar as tradições e a cultura do município, é promover o turismo e a geração de emprego e renda. “O carnaval faz parte da nossa história e não pode ser extinto. Tivemos a responsabilidade de garantir a realização do evento, mantendo o brilho, mas reduzindo os gastos. Fizemos a opção pelo carnaval popular com a contratação das bandas que fazem sucesso no carnaval carioca, com custo mais acessível. Teremos os blocos nas ruas e apresentação das tradicionais escolas de samba, que vão dar um brilho especial nesta grande festa”, garantiu o prefeito. Comunicação PMTR