“Carnaval Popular” é sucesso em Três Rios

O carnaval em Três Rios é uma tradição que atrai visitantes de toda a região e também de outros estados.

Neste ano, o novo governo optou por realizar uma festa popular, valorizando as escolas de samba e os blocos de rua, com shows regionais e bandas que fazem sucesso no carnaval carioca, como Cordão da Bola Preta e Carrossel de Emoções, que proporcionaram momentos de alegria e emoção na avenida.

Apesar da economia de mais de um milhão e duzentos mil reais, o governo conseguiu montar uma excelente estrutura e levar um grande público para a avenida, com segurança e alegria. Três Rios realizou um dos melhores carnavais de sua história, resgatando o “Carnaval Popular”.

Cerca de 100 mil pessoas prestigiaram o carnaval na cidade, valorizando a tradição e cultura, movimentando hotéis, bares e restaurantes. A participação dos blocos em toda cidade, inclusive em Bemposta, demonstram o envolvimento da comunidade no verdadeiro Carnaval de Rua. O prefeito Josimar Salles esteve, pessoalmente, coordenando todo o evento, em vários pontos da cidade, e durante o carnaval ainda encontrou tempo para visitar a UPA, dando apoio aos funcionários e à população.

Um dos pontos altos deste carnaval foram as apresentações das escolas de samba, que no domingo, mesmo com chuva, lotaram a avenida. Foi possível perceber que as 5 agremiações tiveram significativa evolução na qualidade das fantasias e do desfile. Os blocos também evoluíram com aumento no número de foliões, um sucesso.

O prefeito Josimar Salles se emocionou ao ver a felicidade estampada no rosto das pessoas, tanto na avenida, como nas matinês e nos blocos. “Agradeço primeiro a Deus, e também à nossa equipe e à população que prestigiou o nosso carnaval, com paz e muita energia. A alegria venceu a crise. Vamos continuar o nosso trabalho, cientes de nossa responsabilidade, evoluindo principalmente nas questões essenciais, como saúde, educação e obras de infraestrutura” afirmou o prefeito.

O governo municipal parabeniza a escola vencedora Bambas do Ritmo, pelo belo desfile que realizou, e parabeniza também todas as escolas, que apresentaram um verdadeiro espetáculo de organização, animação e amor por suas agremiações. Comunicação PMTR