Carnaval 2017 resgata cultura popular e movimenta a economia do município

Três Rios possui uma tradição carnavalesca muito forte, entre os municípios da região é o que realiza o principal desfile de escolas de samba. O evento será realizado com uma economia de mais de 1 milhão e duzentos mil reais em relação ao ano passado, mas a prefeitura preparou uma programação com blocos, shows e matinês todos os dias, o que certamente irá atrair muitos foliões para as ruas da cidad

“Nós optamos em manter o carnaval pela sua importância cultural e turística. Planejamos tudo com muita cautela, visando reduzir os custos, para com essa economia, não comprometer os investimentos em saúde, educação e infraestrutura”, declarou o prefeito Josimar Salles.

O carnaval não é só uma festa cultural, é também uma grande engrenagem para a economia, já que neste período a cidade fica muito movimentada, proporcionando maior consumo em hotéis, bares, restaurantes, lojas de roupas, acessórios e outros. Além disso, a indústria do carnaval é responsável pela geração de emprego e renda com costureiras, bordadeiras, artesãos, serralheiros e outros profissionais que tornam possível as grandes apresentações das escolas.

Os preparativos para o evento estão a todo vapor. Os barracões das escolas de samba estão funcionando dia e noite. “Estamos trabalhando muito para apresentar um verdadeiro espetáculo. Temos cerca de 600 integrantes e neste ano nosso enredo é ‘Vem Brincar’, vamos resgatar a criança que existe dentro de cada um que vai estar na avenida” afirmou Gilber, carnavalesco da Bambas do Ritmo, escola campeã do ano passado.

Veja a programação completa:

Sexta a Terça | 24 de Fevereiro

18h – Bloco Planeta Vida (em frente ao Planeta Vida)

Avenida:

19h – Bloco Oficial TR

22h – Show com Cordão do Bola Preta

Sábado | 25 de Fevereiro

Pagodão do Sacode (Praça JK)

Bloco das Piranhas com Nova Era e SaZuera(em frente ao CAER)

Avenida

20h30: Desfile das Escolas de Samba do Grupo B

– G.R.E.S. Unidos da Ponte Seca

– G.R.E.S. Independentes do Triângulo

23h – Show com Sandra Portela

Domingo | 26 de Fevereiro

Bloco Domingo de Manhã com Acústico A3 e Bicho Solto (Rua 15 de Novembro)

Avenida

21h: Desfile das Escolas de Samba do Grupo A

– G.R.E.S. Sonhos de Mixyricka

– G.R.E.S. Bambas do Ritmo

– G.R.E.S. Bom das Bocas

– G.R.E.S. Em Cima da Hora

– G.R.E.S. Mocidade Independente de Vila Isabel.

Segunda-feira | 27 de fevereiro

Avenida

18h – Desfile dos Blocos de Embalo

19h – Bloco Zuera com Renatinho da Bahia

23h – Show com Lucas e Orelha

Terça-feira | 28 de fevereiro

Avenida

17h – Bloco Total Flex com SaZuera

23h – Show com Carrossel de Emoções

Quinta-feira | 02 de Março

15h – Apuração do Carnaval 2017

Local: Salão do Entrerriense F.C.

Sábado | 04 de Março

21h- Desfile das Campeãs

Local: Avenida Condessa do Rio Novo

Comunicação PMTR