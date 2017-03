Cargill e Bramil Supermercados coletam 10 mil litros de óleo

A parceria entre a Cargill e Bramil Supermercados para a coleta de óleo vegetal usado nas unidades de varejo no estado do Rio de Janeiro fechou o ano de 2016 com o saldo positivo. A campanha, que faz parte do programa Ação Renove o Meio Ambiente que a Cargill realiza resultou em 10 mil litros de óleo de cozinha reciclados.

O destaque fica por conta do município de Três Rios, que coletou dois mil litros de óleo. O resultado foi potencializado por um projeto desenvolvido por estudantes da Faculdade de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro (Faeterj-Rio) e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), que estimula a conscientização ambiental em 15 escolas públicas da região. A ideia é que os alunos reservem o óleo utilizado em casa e depois o entreguem nas escolas, adotando hábitos mais sustentáveis no dia a dia.

Programa Ação Renove o Meio Ambiente: Criado em 2010, com o objetivo de oferecer ao consumidor uma alternativa prática e sustentável para o descarte ambientalmente correto do óleo de cozinha usado, o programa articula parcerias com redes de supermercados, empresas e ONGs para implantação de mais de 600 pontos de coleta de óleo residual em oito estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul). Desde sua implantação, a Ação Renove já arrecadou mais de 1,5 milhões de litros de óleo residual, quantidade suficiente para poluir até 37,5 bilhões litros de água potável, o que representa o volume de água necessário para abastecer as necessidades básicas da população da cidade de São Paulo, com 11.967.825 pessoas por 28 dias. Com informações da Assessoria da Cargil