    Campo do Cruzeirinho será devolvido à população

No último sábado (18), atendendo ao pedido do vereador Francisco Carlos Gama (Bill), o prefeito de Três Rios, Josimar Salles, visitou o Estádio Antenor Ferreira de Carvalho Filho, mais conhecido como campo do Cruzeirinho, juntamente com os vereadores Nilcélio Sá, Jonas Dico, Rafael Brasiel e Juarez da Saúde.

Na ocasião, os vereadores solicitaram ao prefeito que fossem retomadas as obras do local, paralisadas há dois anos, para que o campo volte a ser palco de campeonatos e partidas que movimentam toda a cidade.

“O prefeito se mostrou bastante solícito ao nosso pedido, devido à importância que o campo tem para os desportistas trirrienses. O campo do Cruzeirinho já foi palco de excelentes campeonatos. Reunia famílias para torcer e vibrar. É triste que um campo desta grandeza esteja esquecido daquele jeito”, resumiu o presidente da Câmara de Vereadores de Três Rios, Nilcélio Sá.

Com a obra paralisada, o local foi abandonado, deixando a comunidade sem ter um espaço para a realização dos campeonatos. “Desde que pararam as atividades, nós recebemos esta solicitação de que precisa reabrir. Inicialmente faremos um mutirão de limpeza e em pouco tempo o local estará apto para sediar partidas que nossos desportistas tanto gostam. Além é claro, da implantação de projetos esportivos que irão contemplar crianças e jovens”, explicou o vereador Francisco Carlos Gama, Bill.

Participaram da visita técnica também o secretário de Obras, Sandro Amaral, e o secretário de Esportes, Celso Jacob Filho.