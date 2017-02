Câmara de Vereadores cassa Título de Cidadania Trirriense do ex-governador Sérgio Cabral

Os vereadores de Três Rios revogaram na última quinta-feira (9), o título de Cidadania Trirriense, concedido ao ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O projeto de lei, assinado pelos vereadores Fabiano Oliveira, Nilcélio Sá, Rafael Brasiel e Robson Sousa, contou com o apoio de todos, inclusive daqueles que votaram a favor da homenagem há quatro anos.

“Estamos tendo a oportunidade de reparar um erro que cometemos. Aprovei porque a cidade vinha num ritmo de desenvolvimento acelerado, e não sabia nem suspeitava deste desfalque que hoje estamos vivenciando e pagando por ele. O tempo tem nos mostrado que a situação não era essa. Os trabalhadores do nosso Estado estão pagando um alto preço por causa deste político”, resumiu um dos autores do projeto e presidente da Câmara de Vereadores, Nilcélio Sá.

O vereador Fabiano Oliveira subiu à tribuna para defender o projeto e discursou sobre o homem que está sendo acusado de desviar mais de R$ 370 milhões dos cofres públicos, deixando o Estado do Rio, numa situação de calamidade financeira. “Não estou aqui para criticar a última Câmara que votou nesta honraria, nem aos vereadores, porque eles não tinham dados sobre o caráter deste homem. Ele não pode ser comparado a tantas pessoas do bem que já foram agraciadas com este título. Estamos falando de homem que, se for comparado com a realidade trirriense, roubou o suficiente para a construção de 280 creches ou pagamento dos custos de 34 mil crianças durante cinco anos; que possibilitaria a construção de dois hospitais de média complexidade, com capacidade para 300 leitos, sendo 80 UTIs; a construção de 12.800 casas populares. Estamos falando de um homem que é responsável pela morte de pessoas, porque foi eleito para trabalhar para melhorar as vidas da nossa população e estava roubando. As obras que foram realizadas na nossa cidade, infelizmente, eram migalhas. Nem disso podemos nos orgulhar”, explanou o vereador.

Levado à votação, o projeto foi aprovado por unanimidade e aplaudido pelos que assistiram à reunião. Assessoria CMVTR