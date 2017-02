Câmara apresenta nova identidade visual e lança novo site

A Câmara Municipal de Três Rios está de cara nova. Para marcar a legislatura iniciada em 1º de janeiro, a Câmara apresenta à sociedade sua nova identidade visual que passa a ser utilizada em materiais de divulgação institucional. A nova marca mantém as cores verde e vermelha, presentes na bandeira e no brasão do Município, e insere as bandeiras do Brasil, do Rio de Janeiro e de Três Rios dispostas em mastros. A marca também conta com o slogan “Ética, transparência e responsabilidade”.

Segundo o presidente da Câmara, Nilcélio Sá, o novo slogan foi desenvolvido para transmitir à população os principais valores que marcam a nova fase do Poder Legislativo. “São características que, no mandato anterior, fiz questão de sempre colocar em destaque como vereador. Agora temos uma Câmara bastante renovada e, como presidente, tenho o dever de fazer com que esses sentimentos guiem os trabalhos e decisões de todos os demais vereadores, tanto os novos como os reeleitos. Precisamos que a população entenda isso e nos acompanhe sempre, por isso as três palavras fazem parte do slogan”, explica o presidente.

Além da marca institucional, a Câmara também passa a ter um selo especial que será usado em materiais de divulgação impressos e online para campanhas, ações e eventos. O selo “Um novo tempo para você” reafirma as mudanças no Legislativo municipal diretamente para o cidadão. “Sabemos que a política anda muito desacreditada em todos os níveis de governo, então queremos fazer diferente. Com essa marca deixamos claro à população que a Câmara está, de fato, diferente e que queremos a participação constante de cada cidadão no nosso dia a dia”, destaca Nilcélio Sá.

As mudanças já podem ser vistas na comunicação online da Câmara de Vereadores, que acaba de lançar um novo site. Entre as principais diferenças que podem ser notadas no novo site estão a abertura de espaço para todos os vereadores e ampliação da participação popular. “O site da Câmara passa a ser realmente da Câmara e o cidadão poderá acompanhar os trabalhos de todos os vereadores de forma igual, sem divulgação maior para um ou outro. A Câmara estava distante da população por diversas questões, sem a abertura devida, mas agora a Casa está sempre aberta, os vereadores estão acessíveis. Somos seus representantes e devemos ter esse contato frequente. A internet é um meio que facilita esse contato”, afirma o presidente.