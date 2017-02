Bloco Zuera espera receber 35 mil pessoas na Avenida Condessa do Rio Novo

Criado em 2011, o Bloco Zuera, que faz parte do Carnaval trirriense, nasceu quando Eduardo Batitucci, mais conhecido como Dudu Gasparzinho, percebeu que o município precisava de algo diferente e popular e segundo seu idealizador, nada melhor que um bloco para animar os foliões.

Marcado para às 18h, na segunda-feira (27) de Carnaval, Bloco Zuera estará concentrado, pela primeira vez, na Avenida Condessa do Rio Novo, no centro de Três Rios.

“Esse ano o bloco mudou de lugar depois de uma reunião com o secretário de Turismo e Lazer, Celso Jacob Filho e um pedido especial do prefeito Josimar Sales, para que o Zuera fosse para avenida para abrilhantar mais o Carnaval de Três Rios tendo em vista que na Praça da Choperia não tava tendo mais espaço para acontecer o bloco, e pensando no bem-estar e na qualidade do bloco e do Carnaval, o levamos pra avenida principal”, explicou Dudu.

Com show da dupla Lucas e Orelha, ganhadores do Super Star da Globo e Renatinho da Bahia, que prometem colocar tudo mundo para dançar, o Zuera além de ter promoções de bebidas, que já é o forte do bloco, a novidade para 2017 fica por conta do super camarote na avenida do samba, que segundo o organizador terá qualidade, conforto e o som das músicas do Dj Lelê Cabral.

O bloco que em 2016 contou com a presença de mais de nove mil pessoas, espera para este ano receber um público de 35 mil foliões, já que a estrutura será outra com o reforço do Ramon Portugal, o povo pode esperar muita qualidade.

“Todos os anos prezamos fazer sempre o melhor para os foliões e desta vez não será diferente. Agradeço muito a todo público que abraçou essa ideia e o Bloco Zuera chega ao seu sexto ano sempre levando alegria para a galera no Carnaval. Sou uma pessoa humilde e sempre vou abraçar cada folião que chegar perto de mim e agradecer o carinho, porque sem eles o bloco nunca seria o que é atualmente. Agradeço muito à Deus, por me dar parceiros como o Ramon Portugal e também a todos os patrocinadores, que sempre confiam no nosso trabalho expondo suas marcas em nossos abadás”, disse Dudu.