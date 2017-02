Bloco Oficial TR estreia no Carnaval de Três Rios

O Carnaval de Três Rios ganhou mais um bloco para este ano. Quem abrirá a grande festa de momo, na sexta-feira (24), será o Bloco Oficial TR, que nasceu de um grupo de amigos que há alguns anos vinha amadurecendo a ideia de criar um novo bloco para levar diversão aos trirrienses e aos moradores das cidades vizinhas.

Após algumas reuniões, a ideia será colocada em prática a partir das 20h na Avenida Condessa do Rio Novo, Centro. O tradicional bloco do Rio de Janeiro, Cordão do Bola Preta trará a energia da capital para Três Rios tocando as mais tradicionais marchinhas, o sertanejo da dupla Fabrício e Gabriel promete colocar tudo mundo para dançar o arrocha e o DJ lokohmotiv , um dos destaques do cenário eletrônico na região.

O Bloco Oficial TR irá oferecer a seus foliões um espaço amplo e exclusivo em frente ao trio, para quem tiver com o abadá e, além disso, o bloco disponibilizará, sem custo adicional, que os participantes usufruam do camarote da festa.

Com a expectativa de receber entre 1.500 a duas mil pessoas no Bloco Oficial TR, os organizadores pretendem inovar com a venda de produtos naturais como suco de laranja, brownie e sanduíche e também bebidas artesanais.

“Queremos agradecer a todos que estão participando deste projeto e aos patrocinadores, que abraçaram nossa ideia. Esperamos que tudo saia conforme o planejado, que os foliões brinquem, dancem e se divirtam bastante em um clima total de paz e que no próximo ano, o Bloco Oficial TR esteja mais uma vez presente no Carnaval de Três Rios”, falou um dos organizadores do bloco.