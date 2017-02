Bloco Mocidade do Habitat anima o bairro pela segunda vez

Este é o segundo ano em que a Associação de Moradores e Amigos do Habitat, na gestão da Presidente Solange Ribeiro, realiza no próximo dia 28, terça de carnaval, a partir das 17 horas, o desfile do Bloco Mocidade do Habitat que vai circular pelas ruas do bairro, com animação de um trio elétrico. Após o desfile do bloco, haverá uma matinê na praça do bairro.

A Presidente da AMAH, Solange Ribeiro agradece o apoio do Governo Municipal de Três Rios, através do Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Três Rios, Celso Jacob Filho, “por ter respondido à solicitação da comunidade do Habitat, reconhecendo a importância cultural do movimento no bairro, reunindo a comunidade que se sente muito feliz e agradecida em ter uma festa de carnaval”.

“A expectativa da comunidade do bairro é de que o bloco Mocidade do Habitat seja levado para a Avenida em 2018. O diretor cultural da AMAH e morador do bairro, Claudio Mendes Thompson, integrante há 40 anos da escola de samba Bom das Bocas, e sua esposa Alessandra de Almeida Ferreira Braga Thompson, garantem que vamos conseguir junto com a comunidade apoio para realizar esse sonho”, comentou Solange Ribeiro.

A AMAH também agradece ao apoio do 38º Batalhão da Polícia Militar pela garantia de segurança total no evento, que já acontece pela segunda vez. “Sempre tivemos a presença do policiamento da PM no bairro”, afirma a presidente.