Bambas do Ritmo conquista o tricampeonato

Com 14 notas dez e uma diferença de quatro décimos em relação a segunda colocada (Bom das Bocas), o Bambas do Ritmo é o campeão do Carnaval 2017. Apostando em um enredo leve, que falou das brincadeiras de crianças, a escola do Cantagalo levantou, no final da tarde de ontem (2), após a apuração, seu 15º troféu, ultrapassando sua principal rival em número de títulos.

Com a conquista, a vermelho e branco chega ao tricampeonato mostrando o mundo infantil, o circo, a literatura, brinquedos, brincadeiras, guloseimas, entre outras coisas que fazem parte do dia-a-dia dos pequenos.

O enredo “Vem Brincar”, do pesquisador Diego Araújo, que foi desenvolvido pelo carnavalesco Gilber Rosa, foi consagrado com dois dez, assim como a bateria de mestre Manu, que também recebeu duas notas dez coroando os 75 ritmistas que vieram de soldadinho de chumbo tendo à frente a rainha Jô Saldanha estreando no posto.

Os quatro carros alegóricos e as 13 alas encantaram os jurados na noite do domingo (26) de Carnaval que elegeram o Bambas do Ritmo a melhor do Carnaval com 199.1 pontos deixando os bambinos felizes.

“Não foi um Carnaval fácil. Só de colocar o Carnaval na rua já era uma vitória para nós e ser campeão é saber que fizemos um bom trabalho. Viemos com garra de ser Bambas, não desistimos, fomos verdadeiros e conseguimos mostrar para todos o nosso enredo. Estou muito feliz e quero agradecer a comunidade do Cantagalo e dedicar o campeonato a minha filha”, falou o carnavalesco Gilber Rosa que chega ao seu quarto título seguido.

Com o refrão “Sou moleque BAMBAS, aquele que apronta/ No faz de conta, meu sonho é imortal/ Exalto na luz da ribalta/ A alegria de brincar no carnaval”, a agremiação ganhou as ruas de Três Rios e depois passou a noite na quadra lotada comemorando o título.

Sonhos de Mixyricka é a última colocada do Grupo A

O Sonhos de Mixyricka, que falou das festas tradicionais da cidade de Três Rios, foi a última colocada entre as cinco escolas do Grupo A, somando 193.1 pontos, ficando apenas um décimo abaixo da quarta colocada, Em Cima da Hora, que teve 193.2 pontos e levou para a avenida as riquezas mineiras do Brasil.

Com o resultado, segundo o regulamento da Liest (Liga Independente das Escolas de Samba de Três Rios), a azul e laranja irá desfilar no Grupo B no Carnaval 2018.

A Mocidade Independente de Vila Isabel, que fez uma homenagem ao ex-carnavalesco Armando Martins, responsável por seis dos sete títulos da agremiação, mais uma vez ficou em terceiro lugar, com 193.2 pontos e não retorna ao desfile das campeãs no próximo sábado (4).

Ao fazer “Uma Viagem Pra Lá de Horripilante”, o Bom das Bocas que levou para a avenida mula sem cabeça, cuca, caveiras, vaidade, corrupção, preconceitos, exploração, covardia e ressaltou que a esperança nunca morre e que no fim o bem sempre vence o mal, conquistou o segundo lugar com 198.7 pontos e irá desfilar no sábado (4).

Independente do Triângulo é campeão do grupo B

Foi com perdas de pontos e um desfile abaixo do esperado que o Grupo B passou pela Avenida Condessa do Rio Novo no sábado (25) de Carnaval. Por isso, antes da apuração, o presidente da Liest, José de Almeida Rodrigues, declarou que as duas escolas de samba, Unidos da Ponte Seca e Independente do Triângulo, não reuniam condições de subir para o Grupo A diante da desorganização que se deu no desfile das duas agremiações.

Independente o Triângulo, que homenageou os 80 anos do GATVC (Grupo de Amadores Teatrais Viriato Corrêa), estourou o desfile em 30 minutos e não apresentou a quantidade de alas necessárias perdendo 6.5 pontos, mas mesmo assim conquistou o título de campeão do Grupo B.

A Unidos da Ponte Seca, que falou sobre a “Festa da Uva”, também estourou seu desfile em 38 minutos, perdendo 8.1 pontos além de ter apresentado apenas duas alas. Na apuração, nenhuma das duas agremiações conquistou a nota máxima, o 10.