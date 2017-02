Baile à Fantasia do Caer no Entrerriense FC

Numa verdadeira demonstração de união entre as diretorias de clubes tradicionais de Três Rios, a administração do Clube Atlético Entre-Rios, diante da impossibilidade de realizar o tradicional baile em suas dependências, transferiu para o salão do Entrerriense FC o 18º Caer à Fantasia,que acontece neste sábado (18), a partir das 23h, tendo como atrações a Banda Mix no salão e o grupo Nova Era no bar da piscina.

Amanhã (domingo, 19), a partir das 17h, tem Baile à Fantasia Infantil, também no Entrerriense FC, com nova participação da Banda Mix fazendo a alegria da criançada.

A venda antecipada de ingressos e mesas está sendo feita nas secretarias dos dois clubes.