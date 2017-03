Atleta da ATS conquista cinturão do Vegas Fight

O lutador da ATS TEAM, Blade conquistou o cinturão na categoria até 77kg do Vegas Fight no último sábado (18), que aconteceu na cidade de Betim (MG). Blade chegou a sua quarta vitória consecutiva e trouxe para Três Rios seu segundo cinturão, o primeiro foi conquistado no JF Fight.

Agora o lutador, que é de Valença-RJ, mas está morando em Três Rios para se dedicar ao mundo das artes marciais, já foca em sua próxima luta que será em maio, em Cabo Frio.

“Eu estava totalmente focado e preparado para esta luta e agora estou treinando firme para trazer mais essa vitória para Três Rios e Valença. Quero chegar ao UFC e como eu acredito na minha equipe ATS TEAM vou realizar este sonho. Agradeço a todos pelo apoio e aos meus patrocinadores”, disse Blade.

Os atletas Miojo e Gigante que fazem parte da mesma equipe também foram campões no Vegas Fight.