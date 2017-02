Apesar da crise, prefeitura de Três Rios anuncia novas conquistas para o Planeta Vida

Mesmo diante da difícil situação financeira do município, a prefeitura de Três Rios está conseguindo realizar melhorias no atendimento aos idosos e pessoas com deficiência. Já no início do novo governo estão sendo adquiridos novos equipamentos e materiais para a unidade. Além disso, a van utilizada para o transporte dos idosos do Centro Dia foi recuperada e devolvida, após passar por manutenção.

Dentre os equipamentos adquiridos estão cadeiras de rodas, andadores, ultrassons, aparelhos de eletroterapia, bebedouros, lâmpadas de infravermelho, muletas, bengalas, balança digital e estantes. Além da aquisição de cadeiras comuns para o uso dos pacientes em tratamento, foi feita ainda a doação de uma cadeira de rodas especializada para um dos assistidos.

“Esses novos equipamentos que chegaram vão ajudar muito para uma melhor qualidade dos serviços que nós prestamos. Agradeço a confiança e o apoio do prefeito Josimar Salles, que apesar das dificuldades, nos permite oferecer estes benefícios à população”, afirmou o subsecretário de Promoção Social, Idoso e Pessoa com Deficiência, Willian Carvalho.

Apenas no mês de janeiro deste ano o Planeta Vida já realizou mais de 10 mil atendimentos, com aulas de yoga, oficina de libras, fisioterapia, fonoaudiologia, ginástica artística, hidroginástica, inclusão digital, geriatria, alongamento, caminhada, nutricionista, entre outros.

Outro serviço que está sendo oferecido na unidade é a renovação das carteirinhas de passe livre para as pessoas com deficiência. Utilizada para o transportes nos ônibus da rede municipal, as carteirinhas estão sendo renovadas desde o dia primeiro de fevereiro, com as primeiras perícias agendadas para o próximo dia 17. “Adiantamos em um mês a renovação das carteirinhas neste ano, com o intuito de dar mais agilidade ao serviço prestado. Além disso, neste ano estamos realizando o agendamento todos os dias das 8h ao meio dia, diferente dos anos anteriores quando o agendamento era apenas nas terças-feiras, dando assim mais comodidade a população”, concluiu Willian.